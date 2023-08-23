"Норникель" опросит держателей определенных евробондов о сохранении прямых выплат по ним

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU -"Норильский никель" начинает опрос среди держателей долларовых еврооблигаций с погашением в 2025 и 2026 годах, права на которые учитываются российскими депозитариями, о сохранении текущего способа исполнения заемщиком обязательств перед этими инвесторами путем прямых денежных выплат.

Как сообщила компания, в опросе могут принять участие лица, являющиеся владельцами евробондов по состоянию на конец операционного дня 22 августа.

Если такие бондхолдеры не согласны с сохранением текущего способа исполнения обязательств перед ними, они могут направить соответствующее информационное сообщение с приложением всех необходимых документов в адрес агента, ООО "Ренессанс Брокер", через свой российский депозитарий. Владельцам, согласным с сохранением текущего способа исполнения обязательств, не нужно будет совершать никаких активных действий.

Опрос начался 23 августа в 10:00 по Москве и должен завершиться 29 августа в 18:00 по Москве.

Опрос проводится в информационных целях и сам по себе не влечет юридических последствий, отмечает "Норникель". Сохранение нынешнего способа исполнения обязательств по еврооблигациям, права на которые учитываются в российских депозитариях, будет зависеть от ряда дополнительных факторов, в том числе получения необходимых государственных согласований, предусмотренных указом президента, добавила компания.

Вознаграждение за участие в опросе не предусмотрено. "Ни заемщик, ни агент не обязаны и не планируют информировать держателей еврооблигаций о результатах опроса", - говорится в сообщении.

"Норникель" осенью 2022 года получил согласие держателей всех выпусков евробондов компании на осуществление прямых выплат по ним. Сейчас у "Норникеля" в обращении находятся три выпуска еврооблигаций - с погашением в 2024, 2025 и 2026 годах.

В июле 2022 года вышел указ президента, обязавший российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях. Указ позволял заемщикам самим выбирать, как это сделать - организовать раздельный платеж в адрес держателей во внутренней и иностранной инфраструктуре (российским держателям в этом случае средства перечисляются в рублях через НРД), либо передать инвесторам новые локальные (замещающие) облигации взамен евробондов.

В конце мая 2023 года в указ были внесены изменения, которые сделали выпуск замещающих облигаций обязательным, такие бумаги должны быть размещены до 1 января 2024 года. Если эмитент хочет действовать по другому сценарию, он должен получить разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Минфин месяц назад опубликовал критерии, на основании которых заемщики смогут претендовать на получение разрешения не замещать свои евробонды локальными бондами.

Согласно документу, комиссия будет "как правило" исходить из целесообразности выдачи таких разрешений, если эмитент получил не только согласие держателей на осуществление раздельных платежей в адрес в российской и иностранной инфраструктуре, но и "подтверждение волеизъявления держателей еврооблигаций, имеющих право распоряжаться более чем 75% от общего числа еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, о выборе способа исполнения обязательств по еврооблигациям путем осуществления денежных выплат по ним", а не посредством выпуска замещающих бондов. Кроме того, в этом случае евробонды должны быть допущены к торгам на Московской бирже.

Другое основание претендовать на исключение - срок погашения еврооблигаций наступает до 31 декабря 2024 года включительно. Применение этого критерия исключает из необходимости замещать и один из выпусков "Норникеля", срок погашения которого наступает в следующем году.

"Норникель" первым после публикации Минфином критериев для исключений из требования о замещении заявил о намерении выяснить, хотят ли держатели его выпусков евробондов продолжать получать прямые платежи по ним и дальше. Представители компании ранее публично выражали сомнение в необходимости обязательного замещения евробондов.

"При анализе замещающих облигаций просто даже из экономических соображений мы вывели для себя, что неизбежно на российском контуре будут оставаться какие-то небольшие пакеты еврооблигаций, которые не будут конвертированы в замещающие облигации", - говорил в декабре прошлого года на конгрессе Cbonds руководитель по корпоративным финансам ГМК "Норильский никель" Алексей Лиханов. При этом он подчеркивал, что "в России большое количество эмитентов выворачивается наизнанку, чтобы оставаться добропорядочными участниками гражданского оборота и делают все, чтобы российские инвесторы получали свои деньги", и заставлять их следовать одним-единственным путем было бы неверно.