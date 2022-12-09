Платежи по евробондам-26 "Норникеля" дошли до части иностранных держателей

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Платежи по еврооблигациям "Норильского никеля" с погашением в 2026 году дошли до отдельных иностранных держателей, и, таким образом, не осталось ни одного выпуска евробондов компании, по которым хотя бы часть зарубежных инвесторов не получила причитающихся денежных средств. Об этом сообщил руководитель по корпоративным финансам ГМК Алексей Лиханов.

В начале сентября компания получила согласие держателей всех пяти находившихся в обращении выпусков евробондов (это долговые бумаги с погашением в 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026 годах) на изменение условий их обслуживания, в частности, была согласована возможность проведения прямых платежей в адрес локальных владельцев евробондов.

"По всем нашим пяти бумагам, по которым мы этой осенью выплатили либо сумму номинала, либо сумму купонов, инвесторы на офшорной инфраструктуре получили свои денежные средства. То есть они худо-бедно, волей-неволей до этих инвесторов дошли. Дошли не до всех пока, но мы продолжаем оказывать давление на нашего платежного агента, на клиринговые системы, очень плотно работаем с иностранными инвесторами, которым помогаем из своих кастодианов или субкастодианов получать эти денежные средства. То есть денежные средства потихонечку проталкиваются до конечных держателей этих бумаг", - рассказал Лиханов, выступая на Российском облигационном конгрессе, организованном Cbonds.

"У нас 26-й бонд был проблемный, из которого мы не могли ни одного инвестора найти на офшоре, кто был бы с полученным купоном. Но вот за день до конференции нам от двух инвесторов пришла информация, что и они тоже по 26-й бумаге получили купоны", - сообщил представитель "Норникеля". "То есть мы возле всех евробондов галочки поставили", - сказал Лиханов.

Он добавил, что компания, которая пока реализует сценарий с раздельными выплатами в адрес российских и зарубежных держателей евробондов, продолжает смотреть и на вариант с "замещающими" облигациями, однако видит необходимость доработать регулирование этого нового механизма. "Опцию "замещающих" не убираем со стола, при определенных доработках это идеальный инструмент", - сказал он.

Пришло или нет

Артем Лаврищев из "Металлоинвеста" поинтересовался, действительно ли зарубежные держатели евробондов "Норникеля" с погашением в 2026 году получили средства: "Может, это кастодиан начислил, а физически деньги еще обратно спишут – у меня такой случай (с выплатами по евробондам "Металлоинвеста" с погашением в 2028 году - ИФ) есть".

"Есть большая база подтверждений или неподтверждений (того, что средства дошли до инвесторов - ИФ). Достаточно пестрый набор причин. В каких-то ситуациях мы понимаем, что сама клиринговая система на какие-то счета свои платит, на какие-то не платит. По какой причине - мы не понимаем, это "черная дыра", оттуда нет никакой обратной связи. В каких-то ситуациях мы знаем от клиринговой системы и от владельцев, что денежные средства были распределены, но они застряли на кастодиане или субкастодиане", - ответил Лиханов, добавив, что последний вариант особенно распространен в странах Северной Европы и в Швейцарии.

"Была ситуация, когда бухгалтерская проводка прошла, а деньги не дошли. Они находятся в таком статусе, что есть зачисление по счету, но сами деньги инвесторы получить не могут", - сообщил он. При этом, по оценке представителя "Норникеля", наиболее эффективно выплаты доходят до держателей в США, Великобритании и азиатских странах: "там финансовая система чуть более справедливо работает по отношению к своим инвесторам".

На этапе, когда денежные средства покинули клиринговую систему, вопрос упирается в регулирование на уровне каждой конкретной страны, но это уже не зона ответственности эмитентов, констатировал Лиханов.

С ним согласился Лаврищев, отметив, что эмитенты в своих пресс-релизах справедливо обращаются к инвесторам – "деньги отправлены, трясите свою инфраструктуру". Схожая фраза была и в сообщении самого "Металлоинвеста" о выплате купона по евробондам-28, оставшимся в обращении после размещения "замещающих" облигаций. По словам Лаврищева, до сих пор компания не получила от тех зарубежных инвесторов, с которыми регулярно общается, подтверждений, что деньги до них дошли.