РЖД и СТМ в 2023 году выпустят опытный аналог "Ласточки"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" совместно с холдингом "Синара-транспортные машины" (СТМ) в следующем году планируют выпустить опытный образец собственного электропоезда, а в 2026 г. - начать сборку высокоскоростного поезда, сообщил заместитель гендиректора - главный инженер РЖД Анатолий Храмцов в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации по поддержке импортозамещения российской промышленности.

"Нужно отдать должное нашему транспортному машиностроению, СТМ - ООО "Уральские локомотивы" на сегодняшний день приступило к созданию прообраза уже не "Ласточки", но такого же электропоезда. Полностью локализованное производство у нас на территории РФ. На следующий год мы ожидаем получить опытный экземпляр", - сообщил он.

Параллельно совместное предприятие ОАО "РЖД" и СТМ работают над созданием высокоскоростного поезда. "Создан инжиниринговый центр, и мы работаем над созданием высокоскоростного поезда. Ожидаемый срок начала сборки - 2026 г. Хотя первоначально это проект по созданию высокоскоростного поезда был совместно с Siemens, мы отказались на сегодняшний день от данных услуг и работаем уже самостоятельно", - сообщил Храмцов.

Вместе с тем, говоря о поездах "Сапсан", Храмцов отметил, что 378 позиций находятся в "зоне риска" по импортозамещению.

"Мы понимаем, что это импортозависимая история и отдаем себе отчет. Для этого у нас создано отдельное предприятие. Мы отказались от совместных предприятий с Siemens и создали свое предприятие. В это предприятие вошли непосредственно все подразделения, которые были в свое время у Siemens. С тем же штатом. Складские запасы, которые оставались - они полностью остались у нас. Есть постановление суда. На сегодняшний день мы полностью эксплуатируем поезда "Сапсан" и "Ласточка" в том же технологическом формате, как обсуживали при совместном предприятии с Siemens", - подчеркнул он.