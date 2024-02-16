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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Москва примет участие в финансировании ВСМ до Петербурга

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Москва наряду с другими заинтересованными регионами примет участие в финансировании проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Санкт-Петербурга, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин по итогам совещания с участием президента РФ Владимира Путина.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев отметил, что строительство ВСМ Москва - Петербург потребует более 600 млрд средств из федерального бюджета. На первом этапе потребуется 28 поездов.

"Конечно, все регионы (через которые пройдет ВСМ - Москва, Московская, Тверская, Новгородская, Ленинградская области, Санкт-Петербург) будут участвовать в финансировании (проекта) по мере возможностей. (...) В Зеленограде (московский городской) вокзал, (...), который есть, (станет больше). Еще будет дополнительное расширение путей и эстакад до него", - сказал Собянин.

Он отметил, что дополнительный терминал для ВСМ будет также на Рижском вокзале.

В свою очередь, заммэра Москвы Максим Ликсутов пояснил, что поезда будут уходить с Ленинградского вокзала с остановками на Рижском вокзале, на Петровско-Разумовской и в Зеленограде. "Конечная (станция ВСМ в Москве) - Ленинградский вокзал", - заключил столичный мэр.

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что на ВСМ Москва - Санкт-Петербург будет динамическая система ценообразования.

"Будет и динамическая система ценообразования, и в зависимости от количества остановок, потому что там поезда будут ходить через каждые 15 минут. Поэтому все будет очень динамично", - сказал Греф.

ВСМ Москва Сергей Собянин
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