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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Совкомбанк потребовал с HSBC долг в виде рублевого эквивалента 12 958 унций золота

Совкомбанк потребовал с HSBC долг в виде рублевого эквивалента 12 958 унций золота
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Совкомбанк подал в Арбитражный суд Костромской области иск к британскому HSBC Bank о взыскании задолженности в виде рублевого эквивалента 12 958 унций золота, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Долг планируется взыскать по курсу Банка России на день исполнения решения суда. Сейчас заявленный в иске объем золота оценивается примерно в 2,4 млрд рублей.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 14 марта 2024 года.

Совкомбанк от комментариев отказался.

HSBC Совкомбанк Костромская область
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