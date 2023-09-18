Совкомбанк потребовал с HSBC долг в виде рублевого эквивалента 12 958 унций золота

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Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Совкомбанк подал в Арбитражный суд Костромской области иск к британскому HSBC Bank о взыскании задолженности в виде рублевого эквивалента 12 958 унций золота, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Долг планируется взыскать по курсу Банка России на день исполнения решения суда. Сейчас заявленный в иске объем золота оценивается примерно в 2,4 млрд рублей.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 14 марта 2024 года.

Совкомбанк от комментариев отказался.