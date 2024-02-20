"Виола" приобрела у "ЭФКО" молокозавод в Белгородской области

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Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Компания "Виола" (прежнее название "Валио") заключила соглашение с ГК "Эфко" о приобретении в собственность молочного завода, расположенного в городе Алексеевка Белгородской области, сообщает сайт "Виолы".

"Мощность приобретенной ООО "Виола" производственной площадки превышает 230 тонн переработки сырого молока в сутки", - говорится в сообщении.

Стоимость и условия сделки не разглашаются.

Производство продукции под брендом Viola на предприятии, основанном в 2015 году, начнется после налаживания процессов в соответствии с внутренними требованиями компании.

"Собственная площадка по производству свежей молочной продукции (...) позволит нам не только нарастить объемы производства, но и расширить географию поставок", - привела пресс-служба слова гендиректора ООО "Виола" Антона Лиленко.

Завод в Алексеевке Белгородской области станет второй собственной производственной площадкой "Виола" в России. Первое предприятие компании было открыто в 2009 году в Московской области и специализируется на производстве и фасовке плавленых и полутвердых сыров. В общей сложности в ассортименте компании представлено порядка 100 позиций в различных категориях молочных продуктов.

Финский молочный концерн Valio в 2022 году продал бизнес в России производителю мясной продукции ГК "Велком". В сделку вошли завод по производству плавленых и полутвердых сыров в Ершово (Московская область) и права на бренд плавленых сыров Viola. В октябре компания сменила название с ООО "Валио" на ООО "Виола". Был также проведен ребрендинг и на смену Valio и Oltermanni пришли сыры Viola и Laplandia.

С декабря 2022 года владельцем ООО "Виола" является ООО "Дэнир", которое принадлежит бенефициару ГК "Велком" Раисе Деминой.

В ноябре 2023 года ГК "ЭФКО" объявила о решении закрыть бизнес по производству молочных продуктов в Алексеевском филиале компании.

ГК "ЭФКО" - один из ведущих производителей масложировой продукции в РФ, выпускает пищевые ингредиенты, используемые в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях пищевой промышленности. Является крупным производителем майонеза, растительного масла, кетчупа, а также компонентов кормов для сельскохозяйственных животных и птицы. Мощности производственных площадок, расположенных в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Свердловской областях, Краснодарском крае, а также в Казахстане, способны перерабатывать свыше 3,5 млн тонн масличных культур в год.