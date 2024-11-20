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Завод "Виолы" в Белгородской области возобновил работу после атаки БПЛА

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Завод по производству молочной продукции ООО "Виола" (прежнее название "Валио", бывшая "дочка" ушедшей из РФ финской Valio) в городе Алексеевка Белгородской области возобновил работу, ранее приостановленную из-за атаки украинских беспилотников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

19 ноября на территорию, прилегающую к заводу ООО "Виола", попали БПЛА. Здание завода компании, по предварительной оценке, получило незначительные повреждения. Производственные участки повреждены не были. Сотрудники предприятия не пострадали, они были эвакуированы.

Как сообщалось, компания "Виола" в феврале 2024 года приобрела у ГК "Эфко" молочный завод в Алексеевке, построенный в 2015 году. Мощность приобретенной производственной площадки превышает 230 тонн переработки сырого молока в сутки.

"Виола" производит молочную продукцию (молоко, сливки, йогурты, сметану, творог, творожные, плавленые, свежие, твердые и полутвердые сыры) на собственных заводах в Московской и Белгородской областях, а также на партнерских площадках. Ассортимент состоит из более чем 150 наименований.

Компания принадлежит ООО "Дэнир", бенефициаром которого является Раиса Демина.

Valio Виола Белгородская области ГК Эфко
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