Индексы США снизились после длинных выходных, капитализация Nvidia рекордно упала

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник после длинных выходных, инвесторы оценивали новости компаний в преддверии публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду.

В понедельник торги не проводились в связи с Днем президентов.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося 31 января заседания. В его протоколе рынок надеется увидеть сигналы о начале снижения ставок.

Кроме того, на этой неделе выступит ряд представителей руководства американского центробанка.

Между тем экс-глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли допускает, что денежно-кредитная политика (ДКП) Федрезерва не такая уж жесткая.

Несмотря на сохранение процентных ставок на самом высоком уровне более чем за 20 лет (5-5,25%), статданные продолжают указывать на высокую активность в американской экономике.

Одной из возможных причин этого Дадли считает нахождение нейтральной, учитывающей инфляцию процентной ставки (которая ни стимулирует, ни ограничивает экономический рост) на уровне выше 0,5%, в которые ее оценивает ФРС.

"Крупный, хронический дефицит бюджета и государственные субсидии на "зеленые" инвестиции привели к росту нейтральной процентной ставки, - написал Дадли в колонке на сайте Bloomberg. - В этом случае Федрезерву необходимо дольше удерживать ставки на повышенном уровне".

При этом экс-глава ФРБ Нью-Йорка не исключает возможности охлаждения экономики в степени, достаточной для того, чтобы "склонить чаши весов в сторону снижения ставок". По его словам, эффект от ужесточения ДКП мог проявиться еще не в полной мере.

Сейчас трейдеры оценивают примерно в 54% вероятность снижения ставки Федрезервом на 25 базисных пунктов в июне, по данным CME FedWatch.

Между тем индекс опережающих экономических показателей США в январе снизился 22-й месяц подряд - на 0,4%, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот показатель.

Цена акций Nvidia Corp. во вторник упала на максимальные с октября прошлого года 4,4%, а ее капитализация сократилась на рекордные $78 млрд. Рынок нервничает перед публикацией отчетности чипмейкера в среду, заявил MarketWatch главный экономический стратег и управляющий директор Capitol Securities Management Кент Энгельке.

Финкомпания Truist Financial сообщила о продаже подразделения, осуществляющего брокерскую деятельность в сфере страховых услуг, группе инвесторов во главе со Stone Point Capital и Clayton, Dubilier & Rice. Предприятие оценено в $15,5 млрд, акции материнской компании подешевели на 1,5%.

Бумаги Coherent Corp., сформированной в 2022 году в результате слияния Coherent Inc. и II-VI Inc., потеряли в цене 4,9% после новостей о намерении Винсента Маттеры покинуть пост CEO этого производителя лазеров, оптических материалов и полупроводников.

Капитализация AbbVie снизилась на 1% после новостей о смене CEO. Новым главой фармкомпании станет ее президент и главный операционный директор Роберт Майкл. Ричард Гонсалес, занимавший пост главного исполнительного директора с момента основания компании в 2013 году, 1 июля покинет его и станет исполнительным председателем совета директоров.

CenterPoint Energy потеряла 0,3% рыночной стоимости после новостей о том, что эта энергетическая компания договорилась о продаже газовых активов в Миссисипи и Луизиане фонду прямых инвестиций Bernhard Capital Partners за $1,2 млрд.

Котировки акций производителя электромобилей Tesla опустились на 3,1%.

Рыночная стоимость Walmart Inc. выросла на 3,2%. Квартальные результаты крупнейшей в стране компании розничной торговли превзошли прогнозы рынка. Она также покупает производителя смарт-телевизоров Vizio за $2,3 млрд.

Акции Home Depot подорожали на 0,1%. Крупнейшая в США сеть магазинов товаров для дома в четвертом финансовом квартале, завершившемся 28 января, сократила чистую прибыль и выручку лучше ожиданий и повысила дивиденды на 7,7%.

Капитализация финансовой Discover Financial Services подскочила на 12,6% на новостях о ее покупке за $35,3 млрд конкурирующей компанией Capital One Financial, чьи бумаги прибавили в цене 0,1%.

Ирландская Medtronic Plc нарастила рыночную стоимость на 1,7% в Нью-Йорке. Производитель медицинского оборудования в третьем финквартале (по 26 января) увеличил чистую прибыль на 8%, выручку - на 5%, причем доходы и скорректированная прибыль превзошли оценки аналитиков.

Dow Jones Industrial Average понизился во вторник на 0,17% - до 38563,8 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 0,6% - до 4975,51 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,92% и составил 15630,78 пункта.