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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Киви банк закрыл офисы

Страхование вкладов не распространяется на средства в QIWI-кошельках, напомнил ЦБ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Офисы Киви банка в Москве, Петербурге и Казани сейчас закрыты.

"Понимаем, что у вас сейчас очень много вопросов. Мы разбираемся в ситуации, и как только у нас будет информация о дальнейших действиях, мы вернемся к вам", - говорится в telegram-канале, посвященном новостям отделений Киви банка.

Ранее сообщалось, что клиенты Qiwi не могут пополнить кошельки и вывести с них средства после отзыва лицензии у Киви банка.

Кредитная организация является участником системы страхования вкладов, то есть клиенты могут вернуть депозиты на сумму до 1,4 млн рублей.

Электронные денежные средства и деньги, размещенные без открытия счета, не защищены страховкой, напомнил Банк России. Требования по выплате таких средств будут удовлетворяться в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка, пояснил ЦБ в комментариях в своем telegram-канале.

ЦБ 21 февраля отозвал у Киви банка лицензию.

Деятельность Киви банка, как отмечает регулятор, характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений.

ЦБ также выявил случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций.

Киви банк по итогам 2023 года с активами в 77,6 млрд рублей занимает 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Банк России Киви банк Qiwi
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