Росстат отметил снижение цен на яйца в РФ в январе на 1,8%, на курятину – на 2,5%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на яйца в РФ в январе снизились на 1,8% по сравнению с декабрем 2023 года, мясо кур стало дешевле на 2,5%, сообщил Росстат в среду.

В то же время в годовом выражении яйца в январе были дороже почти в 1,6 раза, курятина – на 25,3%.

Как сообщалось, из-за высокого роста цен на эту продукцию в прошлом году правительство приняло ряд мер по стабилизации ситуации. Так, на первое полугодие этого года была отменена пошлина на ввоз яиц, что позволит импортировать до 1,2 млрд яиц. К поставкам, в частности, активно подключились Турция и Азербайджан. По данным Россельхознадзора, к 12 февраля они ввезли в РФ 19,9 млн яиц.

Кроме того, на 2024 год была введена квота на беспошлинный ввоз мяса птицы в объеме 140 тыс. тонн. По данным Минсельхоза, на 14 февраля импортеры получили разрешение на ввоз 5,3 тыс. тонн этого мяса. Поданы заявки на поставки еще 110 тыс. тонн. Беспошлинное мясо предназначено для промпереработки.