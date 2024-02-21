Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

БКС попросил клиентов закрыть маржинальные позиции по распискам Qiwi

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Клиенты БКС должны до 16:00 по Москве закрыть все "шорты" по распискам Qiwi и обеспечить деньгами свои лонговые позиции, сообщил телеграм-канал брокера.

"БКС принимает решение с 16:00 мск 21 февраля 2024 г. убрать дисконты по позициям в расписках Qiwi. Это значит, что клиентам необходимо полностью закрыть все шорты и обеспечить деньгами свои лонговые позиции. В противном случае поступит маржин-колл", - предупредила компания.

21 февраля Банк России отозвал лицензию у Киви банка за нарушения. Деятельность Киви банка, как отмечает регулятор, характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений.

На этих новостях цена расписок Qiwi в начале торгов на Московской бирже упала на 25%, позднее падение ускорилось до 50%.

Qiwi БКС Банк России Киви банк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аграрии РФ готовятся к севу с надеждой сохранить площади при росте затрат. Обзор

Аграрии РФ готовятся к севу с надеждой сохранить площади при росте затрат. Обзор

У клиентов Райффайзенбанка возникли проблемы с оплатой услуг из-за Киви банка

Киви банк закрыл офисы

Падение цены расписок Qiwi достигало 50%

Бизнес группы Qiwi, не связанный с Киви банком, работает в обычном режиме

Бизнес группы Qiwi, не связанный с Киви банком, работает в обычном режиме

Клиенты Qiwi не могут пополнить кошельки и перевести с них средства

Расписки Qiwi упали почти на 25% на новостях об отзыве лицензии у Киви банка

Безос продал 50 млн акций Amazon более чем на $8 млрд в феврале

Безос продал 50 млн акций Amazon более чем на $8 млрд в феврале

Киви банк лишился лицензии

Киви банк лишился лицензии

FT сообщила о планах Danone продать российский бизнес компании из Татарстана

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });