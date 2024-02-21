БКС попросил клиентов закрыть маржинальные позиции по распискам Qiwi

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Клиенты БКС должны до 16:00 по Москве закрыть все "шорты" по распискам Qiwi и обеспечить деньгами свои лонговые позиции, сообщил телеграм-канал брокера.

"БКС принимает решение с 16:00 мск 21 февраля 2024 г. убрать дисконты по позициям в расписках Qiwi. Это значит, что клиентам необходимо полностью закрыть все шорты и обеспечить деньгами свои лонговые позиции. В противном случае поступит маржин-колл", - предупредила компания.

21 февраля Банк России отозвал лицензию у Киви банка за нарушения. Деятельность Киви банка, как отмечает регулятор, характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений.

На этих новостях цена расписок Qiwi в начале торгов на Московской бирже упала на 25%, позднее падение ускорилось до 50%.