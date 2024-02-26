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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Бывшая российская "дочка" Bonava сменила название на "БН Девелопмент"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Бывшая российская "дочка" шведского девелопера Bonava (ООО "Бонава Санкт-Петербург"), которая теперь входит в ГК "ФСК", сменила название на ООО "БН Девелопмент". Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 19 февраля.

В марте 2022 года Bonava объявила о прекращении работы в России. В октябре 2022 года она сообщила о планах продать девелоперу "Джи-групп" (G-Group, Казань) свои дочерние компании в России за 98 млн евро, но в декабре "Джи-групп" вышла из сделки. На момент подписания соглашения c "Джи-групп" земельный банк Bonava составлял около 16 га, расположенных в различных районах Петербурга.

В начале лета 2023 года сообщалось о достижении соглашения с RBI, сумма сделки могла составить 3,3 млрд рублей (эквивалент 440 млн шведских крон). Однако группа RBI не получила необходимых разрешений на сделку в согласованные сроки, контракт был расторгнут.

Bonava в октябре 2023 года объявила о заключении соглашения c армянской Star Development LLC (ООО "Стар Девелопмент"), принадлежащей президенту ГК ФСК Владимиру Воронину, о продаже своих российских структур. В ноябре сделка была закрыта. По ее условиям Bonava получила около 50 млн евро.

ГК ФСК основана в 2005 году и занимается девелопментом и строительством жилой и коммерческой недвижимости, в том числе в Москве, Московской области, Петербурге, Ленинградской области, Калужской области и Краснодарском крае. Выручка группы компаний за 2023 год составили 262,7 млрд рублей.

RBI ФСК Bonava БН Девелопмент Джи-групп Владимир Воронин
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