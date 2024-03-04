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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Цены на топливо на московских АЗС остаются стабильными второй месяц кряду

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Цены на бензин и дизельное топливо на АЗС столицы по итогам февраля остались на январских уровнях, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

По итогам прошедшего месяца средневзвешенная стоимость Аи-92 на столичных заправках осталась на отметке в 51,11 руб./л. Аи-95 за месяц подешевел на копейку, до 56,59 руб./л. Средняя цена на дизтопливо в рознице сохранилась на уровне 63,24 руб./л.

Стагнация розничных цен на топливо в столице в феврале пришлась на период их волатильности в биржевом сегменте, особенно бензинов. После того, как биржевые цены на Аи-92 и Аи-95 достигли трехмесячного максимума, правительство РФ приняло решение в качестве превентивной меры ввести с 1 марта временный запрет на экспорт данных видов топлива на полгода.

МТА Москва Московская топливная ассоциация
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