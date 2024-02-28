В России в январе цены производителей на бензин выросли на 0,2%, на ДТ - упали на 4%

Потребительские цены на бензин в среднем превышали в январе цены производителей в 3,2 раза

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В России в январе цены производителей на бензин выросли к декабрю на 0,2% после сокращения в декабре на 20,1%, в ноябре - на 15,6%, в октябре - на 20%, роста в сентябре на 9,1%, в августе - на 5,8%, в июле - на 7,7%, в июне - на 13,3%, в мае - на 18,7%, в апреле - на 9,7%, в марте - на 35,6%, в феврале - на 3,6% и снижения на 7,6% в январе 2023 года, сообщил Росстат.

Марки бензина от Аи-81 до Аи-92 подешевели у производителей в январе на 0,2%. Цена на бензин от Аи-93 до Аи-95 выросла на 1,1%, от Аи-96 до Аи-98 - упала на 2,5%.

Потребительские цены на бензин автомобильный в январе 2024 года в среднем по стране превышали цены производителей в 3,2 раза (в январе 2023 года - в 4,1 раза). Как сообщалось, в январе потребительские цены на бензин выросли по сравнению с декабрем 2023 года на 0,5%.

Цены производителей на дизельное топливо в январе 2024 года понизились по сравнению с предыдущим месяцем на 4% после сокращения в декабре на 3%, в ноябре на 4%, в октябре - на 6,5%, роста в сентябре на 15,9%, в августе - на 15,6%.

В январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года цены производителей на нефть снизились (минус 8,6%), рост тарифов на ее перекачку трубопроводным транспортом составил 7,2%.

По итогам 2023 года цены производителей на бензин выросли в стране на 58,4%, цены производителей на дизельное топливо поднялись на 8,5%.

Потребительские цены с 20 по 26 февраля не менялись

Потребительские цены на бензин в стране с 20 по 26 февраля практически не изменились, незначительно повысившись относительно предыдущей недели на 0,01% , при этом с 13 по 19 февраля они понизились на 0,02%, а с 6 по 12 февраля и с 30 января по 5 февраля символически росли на 0,01%, сообщил также Росстат.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 26 февраля составляла 54,64 рубля (на 19 февраля - также 54,64 рубля). Стоимость литра Аи-92 - 50,57 рубля (также 50,57 рубля), Аи-95 - 55,22 рубля (также 55,22 рубля), Аи-98 - 68,63 рубля (также 68,63 рубля).

Потребительские цены на дизельное топливо в России с 20 по 26 февраля повысились на символические 0,02% после того, как с 13 по 19 февраля они снизились на 0,1%. Средняя цена ДТ в стране на 26 февраля составила 64,81 рубля за литр (на 19 февраля - 64,79 рубля).

Производство бензина стране на неделе с 19 по 25 февраля, по данным Росстата, выросло по сравнению с предыдущей неделей на 6,3% и составило 905,6 тысячи тонн. Выпуск дизельного топлива подскочил на 9,4% - до 1 744,3 тысячи тонн.

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в России в 2023 году составил 7,23%, оказавшись чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).