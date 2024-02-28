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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Выпуск бензина в январе вырос на 0,1%, дизтоплива – снизился на 2,2%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Производство автомобильного бензина в январе 2024 года составило 3,8 млн тонн, увеличившись по сравнению с январем 2023 года на 0,1% и уменьшившись на 5,6% к декабрю 2023 года, сообщает Росстат.

Производство дизтоплива в январе составило 7,6 млн тонн, что на 2,2% меньше января 2023 года на 1,4% меньше к декабрю.

Производство топочного мазута в январе составило 3,6 млн тонн, что на 1,9% меньше января 2023 года и 4,5% меньше по сравнению с декабрем.

Общее производство кокса и нефтепродуктов в январе 2024 года снизилось 4% к январю 2023 года и на 3,2% к декабрю.

Как сообщалось, производство автомобильного бензина в 2023 году увеличилось по сравнению с 2022 годом на 3,9% и составило 44 млн тонн, выпуск дизельного топлива вырос на 4,1% и достиг 88,2 млн тонн.

Росстат
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