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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Доля безналичных платежей в розничном обороте в РФ составила около 82%

В Банке России ожидают, что до конца года она вырастет еще больше

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Доля безналичных платежей в розничном обороте составляет около 82%, до конца 2023 года она вырастет еще больше, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на пресс-конференции в среду.

"Порядка 82%. Мы думаем, что до конца 2023 года рост продолжится", - сказала она.

В середине июня Скоробогатова заявила, что доля безналичных расчетов в розничном обороте составляет 81,2%, до конца года она может увеличиться до 83-84%.

Первый зампред ЦБ отметила, что потребность граждан в использовании современных сервисов, например, по проведению платежей в одно касание, заставляет регулятора и банки двигаться быстрее в создании таких опций.

"К сожалению, из-за санкций произошло с мобильными приложениями много сложностей. И мы с вами с этим сталкиваемся. Это очень показательно, что люди не ушли в нал с точки зрения платежей, люди продолжают делать безналичные платежи, но говорят: "Ребята, когда вы сделаете этот сервис, к которому мы так привыкли", - сообщила Скоробогатова.

Ольга Скоробогатова ЦБ РФ Банк России
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