Доля безналичных платежей в розничном обороте в РФ составила около 82%
В Банке России ожидают, что до конца года она вырастет еще больше
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Доля безналичных платежей в розничном обороте составляет около 82%, до конца 2023 года она вырастет еще больше, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на пресс-конференции в среду.
"Порядка 82%. Мы думаем, что до конца 2023 года рост продолжится", - сказала она.
В середине июня Скоробогатова заявила, что доля безналичных расчетов в розничном обороте составляет 81,2%, до конца года она может увеличиться до 83-84%.
Первый зампред ЦБ отметила, что потребность граждан в использовании современных сервисов, например, по проведению платежей в одно касание, заставляет регулятора и банки двигаться быстрее в создании таких опций.
"К сожалению, из-за санкций произошло с мобильными приложениями много сложностей. И мы с вами с этим сталкиваемся. Это очень показательно, что люди не ушли в нал с точки зрения платежей, люди продолжают делать безналичные платежи, но говорят: "Ребята, когда вы сделаете этот сервис, к которому мы так привыкли", - сообщила Скоробогатова.