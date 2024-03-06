В правительстве одобрили выкуп российского "Яндекса" консорциумом инвесторов

Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в правительственных кругах

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Подкомиссия правкомиссии по иностранным инвестициям одобрила сделку по выкупу консорциумом частных инвесторов российского бизнеса "Яндекса" у Yandex N.V, сообщил "Интерфаксу" источник в правительственных кругах.

Об одобрении правкомиссией сделки также сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с ходом ее обсуждения. Один из них сообщил газете, что утвержденная комиссией сумма сделки составит 457,3 млрд рублей, что на 17,7 млрд рублей меньше суммы, названной при объявлении сделки в начале февраля.

Yandex N.V. 5 февраля объявила, что договорилась о продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов.

Сделка будет разделена на два этапа. Первая часть, которая предполагает продажу контрольного пакета в 68%, может состояться в первой половине года. Именно эта часть сделки требует получения разрешений от властей и одобрения акционеров "Яндекса". Вторую часть сделки планируется закрыть спустя 7 недель после первой.

В результате сделки головной компанией "Яндекса" станет недавно зарегистрированное МКАО (в январе юрлицо получило 99,999% ООО "Яндекс").

Основным владельцем МКАО станет ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". ООО "ФМП" - структура, владельцами которой станут менеджеры - получит 35% в консорциуме ЗПИФ, "Меридиан-Сервис" - структура экс-зампреда "Газпрома" Александра Рязанова - будет владеть 10% ЗПИФ, "Инфинити Менеджмент" (принадлежит основателю LETA Capital Александру Чачаве) - 25%, IT.Elaboration (компания гендиректора "Инфинитума" Павла Прасса) - 15%, структура "ЛУКОЙЛа" "Аргонавт" - 15%.

Фонд общественных интересов останется владельцем "золотой акции" в российском "Яндексе". Вторая акция с особыми правами будет у "Фонда менеджеров" "Яндекса". Менеджмент сможет накладывать вето при принятии решений по особым вопросам на совете директоров и собрании акционеров.

Собрания акционеров Yandex N.V. по вопросу реструктуризации состоятся 7 марта. Первое собрание состоится для держателей акций класса "A", второе - внеочередное собрание акционеров (в нем участвуют владельцы акций класса "А" и "B").