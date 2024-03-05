Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Brent подешевела до $82,63 за баррель

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают умеренно опускаться днем во вторник.

К 14:37 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,17 (0,21%), до $82,63 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,31 (0,39%), до $78,43 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,9%, WTI - на 1,5%.

Несколько стран ОПЕК+ договорились о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Ограничения, которые вступили в силу с 1 января и составляют около 2 млн б/с, будут действовать до конца июня.

Оптимизм в связи с ограничением поставок нивелировали данные о росте добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК+, а также неопределенность прогнозов для экономики Китая.

"ОПЕК+ должна убедиться в том, что все согласованные меры строжайшим образом соблюдаются, чтобы нефть оставалась выше $80 даже в случае снижения геополитической напряженности, - отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритш. - Излишка предложения во втором квартале, скорее всего, удастся избежать. Впрочем, продления ограничений на три месяца рынок уже ждал".

Аналитики также оценивают заявления властей Китая, установивших на текущий год цель по темпам роста экономики страны в 5%. В прошлом году цель была на том же уровне, фактически же экономика выросла на 5,2%, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Brent WTI ОПЕК Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд по иску Сбербанка решил взыскать с бывшей украинской "дочки" $1,5 млн

В Х5 пока не ждут обязательных последствий из-за включения "дочки" в список ЭЗО

Думе предложили ограничить взимаемые крупными маркетплейсами комиссии и неустойки

"Балтика" хочет через суд взыскать с Carlsberg 4,4 млрд руб. долга

"Балтика" хочет через суд взыскать с Carlsberg 4,4 млрд руб. долга

Нефтяники в феврале получили по топливному демпферу 127,9 млрд рублей

Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО в 2023 году сократился в 3,6 раза

Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО в 2023 году сократился в 3,6 раза

Индекс МосБиржи на старте торгов превысил 3300 п. впервые с февраля 2022 г.

Киви-банк подал иск против собственников

Киви-банк подал иск против собственников

Нефть Brent подешевела до $82,63 за баррель

Индекс Мосбиржи вырос к 3300 пунктам, максимуму с февраля 2022 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });