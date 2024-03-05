Субсидии на компенсацию перевозки продукции АПК в 2024 г. составят 11 млрд руб.

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Объем субсидий на компенсацию затрат на транспортировку продукции АПК в РФ в этом году составит 11 млрд рублей, сообщает Минсельхоз.

Ведомство во вторник начало прием заявок от организаций на получение этой меры господдержки. Заявки будут приниматься до 1 ноября включительно, рассматриваться – с 5 марта по 2 декабря. Количество заявок, поданных от одной организации, не ограничено.

Как сообщалось, в 2023 году на эту меру было выделено 7 млрд рублей.

Агентом правительства по предоставлению таких субсидий, по предложению Минсельхоза, является Российский экспортный центр.

Субсидирование перевозок продукции АПК осуществляется в соответствии с постановлением правительства РФ от 15 сентября 2017 года №1104 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции"