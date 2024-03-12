Импорт семян в РФ в 2023 году снизился почти на треть

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Импорт семян в РФ в 2023 году сократился почти на треть. Об этом сообщает Минсельхоз в своем телеграм-канале, не указывая количественные показатели.

"Переходим на отечественные семена постепенно. Это исключает риски для производственных показателей в растениеводстве. Интерес к российским разработкам значительно вырос", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, обеспеченность подготовленными к севу семенами по большинству культур выше уровня аналогичного периода прошлого года. В частности, уже закуплено 99% семян зерновых и зернобобовых культур, 53,9% – кукурузы, 51,3% – подсолнечника, 48,2% – сахарной свеклы.

"Закупка и подготовка семенного материала продолжаются. К моменту сева по всем культурам ожидается стопроцентная обеспеченность", - заявляет Минсельхоз.

Как сообщалось, в феврале этого года РФ ввела квотирование импорта семян из недружественных стран. На 2024 год квота составляет 33,1 тыс. тонн. Она распространяется на семена картофеля, ячменя, кукурузы, рапса, подсолнечника, сахарной свеклы. Предполагается также квотирование импорта семян пшеницы, ржи и сои, но на текущий год квота на них нулевая.

Как заявлял Минсельхоз, квотирование направлено на ускорение импортозамещения в таком основополагающем сегменте сельского хозяйства, как семеноводство.