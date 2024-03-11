Инвестиции в основной капитал в России в 2023 году выросли на 9,8%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Инвестиции в основной капитал в РФ в IV квартале 2023 года выросли на 8,6% по сравнению с IV кварталом 2022 года, говорится в опубликованных на сайте Росстата данных об инвестициях за 2023 год.

Росстат при этом уточнил поквартальную динамику инвестиций в прошлом году - в III квартале 2023 года рост составил 14,5% в годовом сравнении (вместо 13,3%), во II квартале - 13,3% (вместо 12,6%), в I квартале - 1,0% (вместо 0,7%).

В целом за 2023 год рост инвестиций в основной капитал, по оценке Росстата, составил 9,8% после подъема, по уточненной оценке, на 6,7% в 2022 году (оценка за 2022 год повышена с 4,6%).

В номинальном выражении объем инвестиций за 2023 год, по данным Росстата, составил 34 трлн 036,3 млрд рублей.

Динамика инвестиций в основной капитал оказалась значительно лучше прогнозов: Минэкономразвития в сентябре 2023 года улучшило свой прогноз по росту инвестиций в основной капитал в 2023 году - до 6,0% с 0,5% в апрельской версии. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных в конце декабря "Интерфаксом, предполагал рост инвестиций в 2023 году на 7,9%.

В 2024 году Минэкономразвития ожидает (согласно прогнозу от сентября) увеличения инвестиций на 2,3%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных в начале февраля, по динамике инвестиций на 2024 год предполагает их рост на 1,2%.