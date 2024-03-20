Потребность в субсидиях на перевозку сельди, горбуши и иваси с Дальнего Востока оценили в 1,5 млрд руб.

Рабочие во время разгрузки тихоокеанской сельди во Владивостоке Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Субсидирование железнодорожных перевозок минтая с Дальнего Востока в центральные регионы РФ дало хорошие результаты, эту меру следует распространить и на другие виды рыбы, в частности, на сельдь, горбушу и сардину иваси. На это потребуется до 1,5 млрд рублей в год, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"Особенность российского рынка – архаичная инфраструктура. Это резко повышает логистическое трение, а, следовательно, цену. В прошлом году из-за увеличения транспортной наценки стоимость доставки тихоокеанской сельди составила почти 70 рублей за кг при такой же отпускной стоимости", - заявил Зверев на "часе эксперта" в Совете Федерации в среду.

По его словам, субсидии на перевозку минтая с Дальнего Востока "дали неплохой результат: потребление минтая в стране увеличилось на 15%". "Но в эти субсидии не попали ни сельдь, ни горбуша, ни иваси. Мы предлагаем субсидии распространить на эти виды, оценочная цена таких бюджетных субсидий будет составлять 1,5 млрд рублей в год", - сказал он.

Согласно презентации ВАРПЭ, в рейтинге любимой рыбы у россиян сельдь занимает первое место, горбуша - второе. Топ-3 замыкает минтай.

Зверев также обратил внимание на то, что в настоящее время в стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года нет такого важного показателя, как среднедушевое потребление рыбопродукции. "Все рыболовные державы используют этот показатель в своей работе и реализуют комплекс мер по поддержке рыбной отрасли. Важно донастроить стратегию с учетом масштабных изменений мирового рыбного хозяйства, обострения конкуренции за водные биоресурсы", - сказал он.

Как считает Зверев, закрепление в документах стратегического планирования показателей среднедушевого потребления - это основа для планирования и бюджетных, и частных инвестиций. "Но здесь очень важно не занижать показатель, иначе мы будем двигаться вперед, ориентируясь по зеркалу заднего вида. Поэтому нужна амбициозная цель – повышение среднедушевого потребления не до 22 кг, а до 26-28 кг в год", - заявил глава ВАРПЭ.