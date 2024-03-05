Рыбопромышленники предложили обнулить экспортные курсовые пошлины на продукцию из минтая

Ситуацию на рынке минтая они назвали драматической

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Российские рыбопромышленники предлагают обнулить экспортные курсовые пошлины для отдельных видов рыбы и рыбной продукции. Этот вопрос обсуждали на заседании комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре 5 марта.

Речь, прежде всего, идет о минтае - основном рыбопромысловом ресурсе России.

Как заявил на заседании президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, ситуация на рынке минтая крайне сложная, "даже согласен с тем, что драматическая". Причем не только по филе минтая, сурими, фаршу, но и по всем основным экспортным видам продукции из минтая.

По его словам, весь прошлый год цена на российское филе снижалась. В конце года она упала по сравнению с декабрем 2022 года на 36%. "Насколько мне известно, в настоящий момент ни одного контракта на поставку российского филе в текущем году на европейский рынок не заключено", - сказал он, напомнив, что с 1 января 2024 года до конца 2026 года филе минтая из российского сырья исключено из системы нетарифных квот ЕС. Это означает, что как импорт филе минтая российского производства, так и филе, произведенного в третьих странах из российского сырья, подпадает по импортную пошлину в 13,7%. "Для российского экспортера это означает дополнительные практически 14% издержек", - сказал глава ассоциации.

По его оценке, с учетом снижения цены на филе, курсовой пошлины, а также импортной и экспортной пошлин потери экспортеров составляют $2,5 тысячи с тонны. "И это без учета роста стоимости топлива, фрахта - а фрахт из Азии в Европу из-за ситуации в Красном море подорожал в 1,5-2 раза в зависимости от контейнерной линии", - заявил Буглак.

Как отметил глава ассоциации, ситуация с поставками на европейский рынок давит на цену российского мороженого минтая при поставках в Китай. "В феврале цена на него упала до уровня $900 за тонну. Это минус 35% к февралю 2023 года. Даже в период ковида цена была лучше", - сказал Буглак.

"Внутренний рынок, несмотря на то, что потребление минтая и поставки стабильно растут - в прошлом году они прибавили 13% - не в состоянии потребить 2,3 млн тонн минтая. С учетом этой крайне непростой ситуации на экспортных рынках мы поддерживаем предложение о пересмотре ставки экспортной пошлины по всей линейке продукции из минтая", - заключил он.

За выведение из-под действия курсовых экспортных пошлин ряда видов рыбной продукции высказался и президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев.

По его словам, это надо сделать не только в отношении филе минтая и филе трески, которые составляют половину экспорта отрасли, но других видов переработанной продукции - из тихоокеанских лососей, филе судака, сельди и др.

"Экспорт крайне важен для нашей отрасли, он обеспечивает 70% выручки по видам деятельности "рыболовство и рыбопереработка". Можно сделать вывод о том, что экспортные пошлины влияют на операционную деятельность, на рентабельность продаж. Их действие снижает до 5% рентабельность продаж по рыбной продукции в целом, не только по экспорту, но и в целом", - заявил Осинцев.

Необходимость ослабления экспортного режима в отношении рыбной продукции он также объяснил тем, что "существует высокая вероятность" продления действия курсовых экспортных пошлин и за пределы 2024 года.

Представитель адвокатского бюро ЕПАМ Инна Елисанова обратила внимание на проблемы, связанные с экспортом крабов. По ее словам, в условиях действия экспортных пошлин компаниям, занимающимся добычей глубоководных крабов, экономически целесообразнее прекратить промысел и экспорт. В результате этого потери составят до 13 тысяч тонн крабов.

Как заявил председатель комиссии, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, по итогам обсуждения планируется обратиться к главе РСПП Александру Шохину "с предложением о внесении вопроса о корректировке постановления №1538 в части некоторых видов рыбопродукции на заседание правительственной подкомиссии".

"Мы выбрали точечно несколько категорий: у добытчиков именно этих видов водных биоресурсов рентабельность "трещит по швам", убытки громадные. Речь о треске - филе, мороженой рыбе, клипфиске (вид сушеной трески - ИФ), минтае - мороженой рыбе, филе, фарше, сурими, а также о глубоководном крабе", - уточнил он.

Как считает Зверев, эти изменения будут способствовать повышению конкурентоспособности российской рыбопродукции на мировом рынке и позволят развивать альтернативные рынки сбыта в условиях закрытия традиционных, в первую очередь - рынков США и Европы. Это будет происходить без ущерба внутреннему рынку", - заключил он.

Курсовые экспортные пошлины были введены постановлением правительства №1538 от 21 сентября 2023 года на широкий перечень товаров. Пошлина составляет от 4% до 7% таможенной стоимости в зависимости от курса национальной валюты, взимается она при курсе 80 рублей/$1 и выше.