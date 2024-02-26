Калининградские производители рыбных консервов пока не возобновили экспорт

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Производители рыбных консервов в Калининградской области все еще не могут возобновить поставки продукции на экспорт. Об этом сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров группы компаний "За Родину" Сергей Лютаревич.

"Несмотря на то, что постановление правительства РФ о возобновлении экспорта рыбных консервов из Калининградской области было принято еще 15 февраля, мы его не начали. И это при том, что региональное правительство оперативно направило на согласование в федеральный центр проект постановления, которое даст нам в этом вопросе отмашку, и первая партия продукции уйдет за границу", - сказал Лютаревич.

По его словам, проблема заключается в том, что согласование о порядке экспорта получено от федеральных министерств сельского хозяйства и экономического развития. Еще одно ведомство – министерство промышленности РФ – пока не дало своего заключения.

"Нам понятно, что у чиновников в Москве есть регламент работы с документами и сроки. Но от их оперативности зависит не только экономическая ситуация на калининградских предприятиях, но и судьба российского экспорта рыбных консервов. Конкуренты из недружественных стран Прибалтики сегодня пытаются занять наши позиции на рынке таких стран, как Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и Грузия", - пояснил Лютаревич.

"Надеемся, что в оставшемся министерстве согласуют региональный документ в ближайшее время. Мы бы хотели уже в марте возобновить экспорт своей продукции", - добавил он.

Как сообщалось, введение правительством РФ в 2023 году экспортных пошлин на отдельные виды продукции сделало нерентабельным экспорт социальных рыбных консервов в страны СНГ. При этом поставки в страны-участницы Евразийского экономического союза пошлинами не облагаются.

Правительство РФ 15 февраля установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз рыбных консервов и консервированных морепродуктов, произведенных в Калининградской области, за пределы ЕАЭС: на экспорт консервов из рыбы - 4,4 тыс. тонн, консервированных морепродуктов - 100 тонн. Квоты для предприятий региона будут действовать до 31 декабря 2024 года.

ГК "За Родину" является одним из самых крупных в Калининградской области рыбодобывающим и рыбоперерабатывающим предприятием. Ее флот составляет 12 судов, годовой вылов превышает 20 тыс. тонн. Производственные мощности компании позволяют выпускать в год 120 млн банок рыбных консервов более 50 наименований, а также другую рыбную продукцию.