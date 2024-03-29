В РФ в I квартале увеличили на 36% поставки минтая на внутренний рынок

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Рыбаки РФ в первом квартале этого года, по предварительным данным, увеличили поставки минтая на внутренний рынок на 36%. Об этом сообщил президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак на пресс-конференции в пятницу в Москве.

"В последние пять лет поставки минтая на внутренний рынок выросли на 52%, почти до 200 тыс. тонн в прошлом году. Это примерно 21% от вылова. В первом квартале этого года мы также видим рост – по предварительным данным, плюс 36%, до более 100 тыс. тонн. Надеюсь, что по итогам года мы его сохраним", - сказал Буглак.

По его словам, в прошлом году вылов минтая превысил 1,9 млн тонн и стал самым высоким за последние 25 лет. В этом году добыто уже 920 тыс. тонн, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отметил глава ассоциации, минтай ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌является главным промысловым ресурсом РФ с долей в национальном вылове свыше 35%. Для увеличения поставок на внутренний рынок АДМ в прошлом году запустила программу продвижения категорийного бренда – "Дальневосточный минтай" для популяризации этой рыбы среди населения. По его словам, исследование потребительских предпочтений показало, что основной барьер для покупки минтая носит исключительно эмоциональный характер и связан с восприятием этой рыбы.

Как сообщалось, в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии заинтересованных органов исполнительной власти субъектов РФ, отраслевых союзов, ассоциаций утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции на период до 2030 года, а также обеспечить его реализацию.