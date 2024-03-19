Банк России отметил дальнейшее снижение ценовых ожиданий предприятий в марте

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Банк России перед заседанием совета директоров по ключевой ставке опубликовал оперативные данные опроса предприятий. Ценовые ожидания российских предприятий в марте немного снизились, показал опрос.

В феврале ожидания компаний тоже снижались (вернулись тогда на средний уровень 2023 года).

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения в марте снизились с 11,9% до 11,5%, вернувшись на уровень августа 2023 года. Как следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России, оценка наблюдаемой населением инфляции в марте уменьшилась с 15,2% до 14,8%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ставке.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 22 марта.