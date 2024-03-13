Банк России отметил сохранение тренда роста цен на автомобили

Подорожанию способствуют дефицит кадров и зависимость от импортных комплектующих

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Большие запасы автомобилей на складах дилеров и расширение предложения на российском авторынке сдерживают рост цен, но тренд к их повышению сохраняется с учетом зависимости от импортных комплектующих и дефицита кадров, говорится в докладе Банка России о региональной экономике.

"Высокие складские запасы автомобилей ограничивают рост цен на них. По информации крупных дилеров, на складах в Москве и Московской области в начале 2024 года скопилось порядка 200 тысяч машин. Такое же количество автомобилей находится в пути из стран-поставщиков. Это сопоставимо с объемом продаж новых автомобилей на российском рынке за несколько месяцев", - сказано в докладе.

ЦБ также отмечает заявленные планы китайских автопроизводителей по увеличению поставок автомобилей в РФ в этом году и планы локальных производителей по наращиванию выпуска.

Российский авторынок, как отмечается в докладе, "становится более сбалансированным, формируется новая структура предложения".

"В 2023 году потребительский спрос в целом восстановился после падения 2022 года, при этом расширилось предложение отечественных и импортных автомобилей, в основном китайских брендов. Образовавшийся на начало этого года объем запасов легковых автомобилей, ожидаемое увеличение импорта и производства на российском рынке сдерживают рост цен на автомобили. При этом повышательное давление на цены сохраняется из-за зависимости от импортных комплектующих и дефицита трудовых ресурсов", - говорится в докладе ЦБ.

По подсчетам "Автостата" на основании данных АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС), рынок новых легковых автомобилей в 2023 году вырос на 69%, до 1,06 млн штук. В январе агентство прогнозировало, что в базовом сценарии рынок в 2024 году может вырасти на 18%, до 1,25 млн шт., в оптимистичном - на треть, до 1,4 млн единиц.