Британская "дочка" Сбербанка сможет проводить платежи во время процедуры несостоятельности

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) разрешило "дочке" Сбербанка – Sberbank CIB (UK) Ltd – осуществлять платежи в рамках "базовых потребностей" на период до 3 апреля 2023 года.

Речь идет о зарплате, страховых взносах, плате за коммунальные услуги, за аренду помещений и прочее. Компания сможет осуществлять необходимые выплаты и сама получать платежи в рамках процедуры несостоятельности.

В пятницу OFSI добавила Sberbank CIB (UK) Ltd. в соответствующую генеральную лицензию от 1 апреля, которая ранее распространялась только на "дочку" другого подпавшего под британские санкции российского госбанка – VTB Capital plc.

Процедура несостоятельности в отношении Sberbank CIB (UK) Ltd. запущена 1 апреля. В компанию назначен управляющий. Тогда же сам Сбербанк заявил, что решил закрыть лондонское подразделение. "Сбербанк прекращает работу лондонского офиса – Sberbank CIB (UK) Limited. Мы находимся в контакте с местным регулятором FCA и в соответствии с требованиями законодательства завершим нашу деятельность, выполнив все обязательства перед клиентами", - заявил тогда Сбербанк.