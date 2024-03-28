Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 11:01

Простой бывшего завода Volkswagen в Калуге будет продлен после 1 апреля

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Автозавод ООО "АГР" (AGR Automotive Group, бывший автозавод Volkswagen, Калуга) останется в простое и после 1 апреля, сообщила первичная профсоюзная организация АСМ ООО "Фольксваген Груп Рус".

Ранее простой на предприятии продлевали минимум до 31 марта.

"1 апреля все сотрудники, кроме тех, кто находится в командировках, на больничном или привлечен к работе, должны приехать на завод для ознакомления с приказом о следующем периоде простоя, его формой и длительностью, а также с другими нормативными документами", - написал профсоюз во "Вконтакте".

Сроки, на которые продлен простой на предприятии, не названы.

Пресс-служба предприятия продление простоя пока не прокомментировала.

Мэр Калуги Дмитрий Денисов ранее говорил. что автозавод ООО "АГР" остается в простое из-за незавершенных переговоров с технологическим китайским партнером. Пресс-служба предприятия сообщала, что простой продлен до 31 марта по не зависящим от работодателя причинам.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в начале января сообщал, что автозавод в Калуге предполагается перезапустить в течение первого полугодия.

В мае 2023 года германский концерн Volkswagen продал российские активы за 125 млн евро российской компании "Арт-Финанс", которую возглавляет бывший президент дилерского холдинга "Авилон" Андрей Павлович.

Автозавод, расположенный в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге, имеет производственную мощность в 225 тысяч автомобилей в год. До весны 2022 года предприятие выпускало модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Также в Калуге у германского концерна работал завод бензиновых двигателей мощностью 150 тысяч единиц в год.

Volkswagen Владислав Шапша Грабцево Калуга Фольксваген Груп Рус АГР Дмитрий Денисов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Мурашко сообщил, что из больниц выписали 90 пострадавших при теракте в Crocus

ЦБ РФ включил Тинькофф банк в реестр операторов по выпуску цифровых финактивов

ЦБ РФ включил Тинькофф банк в реестр операторов по выпуску цифровых финактивов

РФ в 2023 г. увеличила производство мороженого до рекордных 524 тыс. тонн

РФ в 2023 г. увеличила производство мороженого до рекордных 524 тыс. тонн

"Алкогольная группа Кристалл" в январе-феврале увеличила выручку на 39% до 496 млн руб

Нефть Brent подорожала до $85,76 за баррель

"АЛРОСА" и Минфин заключили соглашение о выкупе алмазов в 2024 году

"АЛРОСА" и Минфин заключили соглашение о выкупе алмазов в 2024 году

Суд взыскал в пользу государства акции Ивановского завода тяжелого станкостроения

Минпромторг РФ предложил продлить квоты на экспорт удобрений до 30 ноября

Инфляция в России с 19 по 25 марта в годовом выражении осталась выше 7,7%

Инфляция в России с 19 по 25 марта в годовом выражении осталась выше 7,7%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });