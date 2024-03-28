Простой бывшего завода Volkswagen в Калуге будет продлен после 1 апреля

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Автозавод ООО "АГР" (AGR Automotive Group, бывший автозавод Volkswagen, Калуга) останется в простое и после 1 апреля, сообщила первичная профсоюзная организация АСМ ООО "Фольксваген Груп Рус".

Ранее простой на предприятии продлевали минимум до 31 марта.

"1 апреля все сотрудники, кроме тех, кто находится в командировках, на больничном или привлечен к работе, должны приехать на завод для ознакомления с приказом о следующем периоде простоя, его формой и длительностью, а также с другими нормативными документами", - написал профсоюз во "Вконтакте".

Сроки, на которые продлен простой на предприятии, не названы.

Пресс-служба предприятия продление простоя пока не прокомментировала.

Мэр Калуги Дмитрий Денисов ранее говорил. что автозавод ООО "АГР" остается в простое из-за незавершенных переговоров с технологическим китайским партнером. Пресс-служба предприятия сообщала, что простой продлен до 31 марта по не зависящим от работодателя причинам.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в начале января сообщал, что автозавод в Калуге предполагается перезапустить в течение первого полугодия.

В мае 2023 года германский концерн Volkswagen продал российские активы за 125 млн евро российской компании "Арт-Финанс", которую возглавляет бывший президент дилерского холдинга "Авилон" Андрей Павлович.

Автозавод, расположенный в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге, имеет производственную мощность в 225 тысяч автомобилей в год. До весны 2022 года предприятие выпускало модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Также в Калуге у германского концерна работал завод бензиновых двигателей мощностью 150 тысяч единиц в год.