Бывший калужский завод Volkswagen начнут перезапускать в ближайшее время

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Автозавод ООО "АГР" (AGR Automotive Group, бывший автозавод Volkswagen, Калуга) начнут перезапускать в ближайшее время, сообщил "Интерфаксу" губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Технологический перезапуск необходим для того, чтобы подготовить предприятие к серийному производству нового автомобиля. Автомобиль будет отечественный, потому что он будет локализован здесь, а уж какая модель будет за основу, это уже дело десятое", - сказал Шапша.

Губернатор также отметил, что в регионе в автомобильный кластер входят 30 предприятий, которые занимаются комплектующими для автопрома. Они увеличивают объем производства.

Шапша выразил надежду, что автокластер региона, в том числе и производство автомобилей, а не только комплектующих, полностью восстановится.

Ранее сообщалось, что бывший автозавод Volkswagen в Калуге находится в простое с 2022 года.

В мае 2023 года германский концерн Volkswagen продал российские активы за 125 млн евро российской компании "Арт-Финанс", которую возглавляет бывший президент дилерского холдинга "Авилон" Андрей Павлович.

Автозавод, расположенный в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге, имеет производственную мощность в 225 тыс. автомобилей в год. До весны 2022 года предприятие выпускало модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Также в Калуге у германского концерна работал завод бензиновых двигателей мощностью 150 тыс. единиц в год.