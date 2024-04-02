Банк России ищет решение проблем с приемом "Мира" за границей

Изучается возможность расширить сеть банкоматов иностранных "дочек" российскх банков и использовать СБП

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Банк России ищет варианты использования карт платежной системы "Мир" за рубежом в условиях санкций, изучает возможность расширения банкоматной сети иностранных "дочек" российских банков и использование системы быстрых платежей (СБП) в других странах, заявила в Госдуме первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

США 23 февраля ввели санкции против НСПК. В компании заявляли, что санкции не повлияют на работу российской платежной инфраструктуры. При этом решение о приёме карт "Мир" в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно, со стороны платежной системы никаких ограничений нет, сообщали в НСПК.

С 30 марта большинство банков Армении на фоне санкционных рисков перестали принимать карты "Мир". Известно о проблемах и в других странах, в том числе на постсоветском пространстве.

"Несмотря на то, что риск вторичных санкций нашими иностранными контрагентами определен как существенный, мы видим страны, которые с нами ведут работу по расширению инфраструктуры и продолжим трансграничное взаимодействие на эту тему. Несколько стран 100-процентно открыли свои банкоматы и POS-терминалы, я не могу их называть, но они есть, в том числе туристические, куда наши граждане достаточно активно ездят", - сказала Скоробогатова.

В странах, которые из-за угрозы вторичных санкций отказались от приема карт "Мир", работают российские банки, указала она. "Мы сейчас с нашими банками как раз прорабатываем вопрос, чтобы они смогли расширить свою банкоматную сеть и сеть POS-терминалов. Объем этой сети сейчас в проработке", - отметила она.

При этом, по ее словам, часть стран, которые ранее не очень активно работали с ЦБ по этому вопросу, сейчас активизировались. "Это в основном не ближнее зарубежье, а дальнее. Мы видим интерес многих стран дать такую возможность нашим туристам и гражданам на их стороне", - заявила Скоробогатова.

"Вторая тема, которую мы параллельно делаем в части трансграничных операций для граждан - это все-таки возможность пополнять финтех-решения в иностранных государствах через СБП. У нас тоже есть несколько таких проектов, даже на данный момент это наиболее приоритетная схема, потому что она технологически несет меньше рисков для наших контрагентов", - добавила она.

Ответ на вопрос, изменится ли целевая цифра стран, принимающих карты "Мир" (ЦБ ранее заявлял, что к 2030 году планирует подключить к платежной системе 30 стран), будет понятен в середине года, сказала Скоробогатова.

По данным на начало сентября 2022 года, карты "Мир" принимались в 11 странах: в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. В 2023 году НСПК сообщала о начале приема карт "Мир" на Кубе и в Венесуэле.