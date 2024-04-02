Мосбиржа со 2 апреля приостановит торги акциями "Норникеля" в режиме "Т+1" из-за дробления

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Московская биржа на период со 2 по 7 апреля приостановит торги акциям ПАО "ГМК "Норильский никель" со сроком расчетов "Т+1" в связи с предстоящим дроблением; торги данными ценными бумагами планируется возобновить 8 апреля.

Как ранее сообщала торговая площадка, с 22 марта по 2 апреля 2024 года допустимыми будут коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 2 апреля (последний торговый день в режиме "Т+1" с расчетами в рублях - 1 апреля), 3 апреля допустимыми кодами расчетов будут Т0 и Z0, а в период с 4 по 7 апреля - не будет допустимых кодов расчетов.

С 8 апреля будут доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг.

Ранее акционеры "Норникеля" на внеочередном собрании утвердили дробление обыкновенных акций компании с коэффициентом 100. Дробление осуществляется в целях роста их привлекательности для российских инвесторов и повышения их ликвидности на Московской бирже. В результате дробления одна обыкновенная акция компании номиналом 1 руб. конвертируется в 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая.

Конвертация акций в соответствии с решением внеочередного собрания акционеров будет осуществлена 4 апреля 2024 года (десятый рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций). Конвертация проводится по данным записей на счетах, открытых регистратором, который ведет реестр владельцев акций "Норникеля", на день конвертации.

Уставный капитал "Норникеля" сейчас состоит из 152 млн 863 тыс. 397 обыкновенных акций, после дробления он составит 15 млрд 286 млн 339 тыс. 700 обыкновенных акций.

"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет 36,6% акций "Норникеля". En+ Group контролирует 26,4%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - около 4% акций. Free float "Норникеля" - около 33%.