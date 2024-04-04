"Макфа" увеличила годовую чистую прибыль на 45% при снижении выручки на 7%

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - АО "Макфа", крупный производитель макаронных изделий, муки и круп, в 2023 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 3,598 млрд рублей, что на 45,3% больше по сравнению с 2022 годом, говорится в отчетности компании.

Выручка сократилась на 6,7%, до 23,658 млрд рублей, себестоимость - на 15,7%, до 14,966 млрд рублей. В результате валовая прибыль выросла на 14,5%, составив 8,692 млрд рублей, прибыль от продаж - на 10,4%, до 3,527 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения увеличилась на 44,4%, до 4,519 млрд рублей.

Дебиторская задолженность компании за год сократилась с 2,68 млрд рублей до 2,34 млрд рублей, кредиторская - с 1,45 млрд рублей до 1,16 млрд рублей.

В отчете отмечается, что "Макфа" в 2023 году завершила реорганизацию в форме присоединения к ней дочернего АО "Гогинская хлебная база". Также в прошлом году было ликвидировано дочернее Makfa Pasta Limited, в связи с чем из долгосрочных вложений выбыло 8,79 млн рублей.

Согласно отчету, 14 марта 2024 года было принято решение о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет, в частности 2022 года, на общую сумму 999,6 млн рублей из расчета 714 тыс. рублей на акцию.

Отчетность "Макфы" включает показатели деятельности производственных площадок в пос. Рощино Челябинской области, в Курганской области, Ставропольском и Алтайском краях, а также обособленного подразделения в Челябинске, складского комплекса в Москве, склада готовой продукции в Челябинской области, департамента в Москве.

Бенефициарным владельцем "Макфы" на 31 декабря 2023 года была Наталья Юревич.

Продукция "Макфы" охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. Ассортимент превышает 150 наименований. Компания выпускает продукцию на площадках в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, Алтайском и Ставропольском краях.

28 марта замгенпрокурора в интересах Российской Федерации подал в Центральный районный суд Челябинска иск к "Макфе" и аффилированным с ней юридическим лицам об обращении в доход РФ имущества ответчиков. Ответчиками, помимо "Макфы", выступают еще 33 юрлица, в том числе входящий в группу "Макфы" производитель хлеба и хлебобулочных изделий АО "СМАК". Также ответчиками по иску являются 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-сенатор Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 9 апреля.