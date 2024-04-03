Защита обжаловала решение приставов об аресте на 100 трлн руб. по делу "Макфы"

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Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Постановление судебных приставов об аресте на 100 трлн рублей, вынесенное в рамках иска Генпрокуратуры РФ об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства, обжаловано в Останкинском районном суде Москвы. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы ответчиков по иску.

"Вот это решение федеральных приставов из Москвы (об аресте - ИФ) обжаловано в Останкинском суде. Сейчас ждем возражений от судебных приставов", - сказал Трунов.

В свою очередь, адвокат Павел Хлюстов, представляющий интересы одного из ответчиков – ООО "Управляющая компания "М-Групп", сказал "Интерфаксу", что заявленная в решении об аресте сумма в 100 трлн рублей предположительно является "просто технической ошибкой". Это, по его мнению, приоритетная версия.

"Что касается ареста – на какую сумму, что сейчас конкретно арестовано, я вам пояснить не могу," - добавил он.

Как сообщалось, 28 марта заместитель Генпрокурора РФ в интересах Российской Федерации подал в Центральный районный суд Челябинска иск к "Макфе", одному из крупнейших в РФ производителей макарон, и аффилированным с ней юридическим лицам об обращении в доход РФ имущества ответчиков. Ответчиками, помимо "Макфы", выступают еще 33 юрлица, в том числе входящий в группу "Макфы" производитель хлеба и хлебобулочных изделий АО "СМАК". Также ответчиками по иску являются 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-сенатор Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 9 апреля.

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ о принятии обеспечительных мер по исковому заявлению – запрете осуществления регистрационных и распорядительных действий с акциями и долями компаний.

Согласно данным в картотеке суда, по делу выдано 95 исполнительных листов, часть из них возвращены.

В исковом заявлении (копия предоставлена "Интерфаксу" Труновым), Генпрокуратура РФ требует обратить акции "Макфы" и связанных с ней компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. По данным ведомства, главные ответчики Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, в нарушение антикоррупционного законодательства не прекратили заниматься бизнесом, фактически владели группой коммерческих компаний, сведения о них не декларировали и в контрольные органы не передавали, положение во власти использовали для достижения бизнес-интересов. Управление бизнес-активами ответчики, по информации Генпрокуратуры, осуществляли через родственников и доверенных лиц.

Основной участник бизнес-группы – АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России. В данный концерн входит еще 26 компаний, их совокупная стоимость в иске была определена в 46 млрд рублей, ежегодная выручка – в 41 млрд рублей, а валовая прибыль – 13,6 млрд рублей.

Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. Ассортимент превышает 150 наименований. Компания выпускает продукцию на площадках в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, Алтайском и Ставропольском краях.

Михаил Юревич с 2010 по 2014 год занимал пост губернатора Челябинской области, до этого был главой Челябинска, впоследствии был объявлен в международный розыск по уголовному делу о крупной взятке в размере 3 млрд рублей.