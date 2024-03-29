Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:09

Суд по иску Генпрокуратуры запретил действия с акциями и долями "Макфы"

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ о принятии обеспечительных мер по иску к АО "Макфа", аффилированным с обществом компаниям, а также ряду физических лиц об обращении в доход РФ имущества ответчиков, говорится в сообщении суда.

Так, заместитель Генпрокурора РФ заявил ходатайство о применении мер по обеспечению иска - запрете осуществления регистрационных и распорядительных действий с акциями и долями компаний.

"(Ходатайство - ИФ) (...) рассмотрено судом с вынесением определения от 28 марта 2024 г. о применении мер по обеспечению иска", - говорится в сообщении.

Согласно данным в картотеке суда, по делу выдано 95 исполнительных листов, еще семь возвращены.

Суд уточняет, что исковые требования прокуратуры основываются на нарушении положений ст.ст. 13 и 14 Федерального закона "О противодействии коррупции" и "направлены на охрану общества и установленную им правовую демократию от злоупотреблений и криминализации публичной власти".

28 марта заместитель Генпрокурора РФ в интересах РФ подал в Центральный суд Челябинска иск к "Макфе" и аффилированным с ней юридическим лицам. Ответчиками, помимо "Макфы", выступают еще 33 юрлица, в том числе АО "СМАК". Также ответчиками по иску являются 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-сенатор Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 9 апреля.

Как написала ранее газета "Коммерсантъ", Генпрокуратура РФ требует обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса.

В РоссииГлаву представительства "Макфы" заподозрили в даче взятки экс-губернатору ЮревичуЧитать подробнее

В ведомстве генпрокурора Игоря Краснова полагают, что главные ответчики Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, в течение многих лет н‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌арушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения. В частности, по закону они должны были прекратить занятия бизнесом, отказавшись в том числе от участия в управлении коммерческими структурами, и декларировать свои активы, однако прокурорская проверка установила, что они "фактически" владели группой коммерческих компаний, сведения о них не декларировали и в контрольные органы не передавали.

Управление бизнес-активами ответчики, по версии Генпрокуратуры, осуществляли через родственников и доверенных лиц.

По данным Генпрокуратуры, сообщил "Коммерсантъ", "нахождение во власти позволило" Юревичу создать целый холдинг, включающий агропромышленные, торгово-развлекательные, гостиничные, автотранспортные и медиаактивы.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий (указано на сайте общества, с данной оценкой согласны и участники рынка), внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России. В данный концерн входит еще 26 компаний, зарегистрированных в Москве, Курганской, Московской, Свердловской, Херсонской и Челябинской областях. Их совокупная стоимость в прокурорском иске была определена в 46 млрд рублей, ежегодная выручка - в 41 млрд, а валовая прибыль составила 13,6 млрд рублей.

"Макфа" не комментирует ситуацию.

Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. Ассортимент превышает 150 наименований. Компания выпускает продукцию на площадках в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, Алтайском и Ставропольском краях.

Михаил Юревич с 2010 по 2014 год занимал пост губернатора Челябинской области, до этого был главой Челябинска, впоследствии был объявлен в международный розыск по уголовному делу о крупной взятке в размере 3 млрд рублей.

Генпрокуратура РФ Макфа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава "Газпром нефти" считает существующие мощности нефтепереработки достаточными

Глава "Газпром нефти" считает существующие мощности нефтепереработки достаточными

Новак заявил, что нет необходимости запрещать экспорт дизельного топлива

Восстановление рухнувшего моста в Балтиморе может стоить от $400 млн до $1 млрд

Восстановление рухнувшего моста в Балтиморе может стоить от $400 млн до $1 млрд

"АвтоВАЗ" начал сборку Lada в Азербайджане

"АвтоВАЗ" начал сборку Lada в Азербайджане

На старте торгов индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,3%

На старте торгов индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,3%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });