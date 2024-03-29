Суд по иску Генпрокуратуры запретил действия с акциями и долями "Макфы"

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ о принятии обеспечительных мер по иску к АО "Макфа", аффилированным с обществом компаниям, а также ряду физических лиц об обращении в доход РФ имущества ответчиков, говорится в сообщении суда.

Так, заместитель Генпрокурора РФ заявил ходатайство о применении мер по обеспечению иска - запрете осуществления регистрационных и распорядительных действий с акциями и долями компаний.

"(Ходатайство - ИФ) (...) рассмотрено судом с вынесением определения от 28 марта 2024 г. о применении мер по обеспечению иска", - говорится в сообщении.

Согласно данным в картотеке суда, по делу выдано 95 исполнительных листов, еще семь возвращены.

Суд уточняет, что исковые требования прокуратуры основываются на нарушении положений ст.ст. 13 и 14 Федерального закона "О противодействии коррупции" и "направлены на охрану общества и установленную им правовую демократию от злоупотреблений и криминализации публичной власти".

28 марта заместитель Генпрокурора РФ в интересах РФ подал в Центральный суд Челябинска иск к "Макфе" и аффилированным с ней юридическим лицам. Ответчиками, помимо "Макфы", выступают еще 33 юрлица, в том числе АО "СМАК". Также ответчиками по иску являются 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-сенатор Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 9 апреля.

Как написала ранее газета "Коммерсантъ", Генпрокуратура РФ требует обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса.

В ведомстве генпрокурора Игоря Краснова полагают, что главные ответчики Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, в течение многих лет н‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌арушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения. В частности, по закону они должны были прекратить занятия бизнесом, отказавшись в том числе от участия в управлении коммерческими структурами, и декларировать свои активы, однако прокурорская проверка установила, что они "фактически" владели группой коммерческих компаний, сведения о них не декларировали и в контрольные органы не передавали.

Управление бизнес-активами ответчики, по версии Генпрокуратуры, осуществляли через родственников и доверенных лиц.

По данным Генпрокуратуры, сообщил "Коммерсантъ", "нахождение во власти позволило" Юревичу создать целый холдинг, включающий агропромышленные, торгово-развлекательные, гостиничные, автотранспортные и медиаактивы.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий (указано на сайте общества, с данной оценкой согласны и участники рынка), внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России. В данный концерн входит еще 26 компаний, зарегистрированных в Москве, Курганской, Московской, Свердловской, Херсонской и Челябинской областях. Их совокупная стоимость в прокурорском иске была определена в 46 млрд рублей, ежегодная выручка - в 41 млрд, а валовая прибыль составила 13,6 млрд рублей.

"Макфа" не комментирует ситуацию.

Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. Ассортимент превышает 150 наименований. Компания выпускает продукцию на площадках в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, Алтайском и Ставропольском краях.

Михаил Юревич с 2010 по 2014 год занимал пост губернатора Челябинской области, до этого был главой Челябинска, впоследствии был объявлен в международный розыск по уголовному делу о крупной взятке в размере 3 млрд рублей.