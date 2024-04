Рынок акций США упал на заявлениях представителей ФРС, снижение Dow Jones стало максимальным за год

Фото: Брайан Смит/РИА Новости

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг резким снижением, падение Dow Jones Industrial Average стало максимальным с марта 2023 года.

Рынок акций, открывшийся ростом, развернулся вниз на заявлениях представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Так, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что ожидает двух снижений ставки американским ЦБ в 2024 году. Он добавил, что прогресс в замедлении инфляции в США остановился, и вполне возможно, что Федрезерв вообще не будет смягчать денежно-кредитную политику в этом году, если такой тренд продолжится.

"Если мы продолжим видеть, что прогресс отсутствует, я задумаюсь, нужно ли нам вообще снижать ставку", - сказал Кашкари, слова которого приводит Market Watch.

Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин, выступавший на мероприятии в Вирджинии, также дал понять, что не хотел бы спешить со смягчением политики.

"Было бы разумным не торопиться" со снижением ставки, учитывая повышенную инфляцию в начале 2024 года, сказал Баркин, добавив, что "никто не хочет, чтобы инфляция вернулась".

Между тем, глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что данные последних двух месяцев не говорят о том, что попытки ФРС ослабить инфляцию провалились.

"В целом я полагаю, что эти два месяца не должны сбить нас с пути к цели", - сказал он.

Внимание трейдеров направлено на пятничный отчет министерства труда США о безработице за март. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает, что число рабочих мест в Штатах в прошлом месяце выросло на 200 тыс., а безработица осталась на уровне 3,9%.

Данные Минтруда, опубликованные в четверг, показали более существенный, чем ожидалось, рост числа заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, увеличилось на 9 тыс. - до 221 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 212 тыс., а не 210 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение числа заявок до 214 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Лидерами снижения среди компонентов индекса Dow Jones стали акции Salesforce Inc. (-3,5%), 3M Co. (-2,8%), American Express Co. (-2,8%), Amgen Inc. (-2,3%), а также Goldman Sachs Group Inc. (-1,9%).

Стоимость бумаг Amazon.com Inc. опустилась на 1,3% к закрытию рынка. Компания подтвердила накануне, что сократит сотни рабочих мест в "облачном" подразделении Amazon Web Services (AWS) в рамках последней серии увольнений.

Акции Paramount Global подешевели на 8,5%. По данным газеты Financial Times, ссылающейся на информированные источники, американская медиакомпания Skydance Дэвида Эллисона, сына основателя Oracle Ларри Эллисона, ведет эксклюзивные переговоры о покупке холдинга National Amusements (NAI), владеющего 77% голосующих акций Paramount, с его президентом Шэри Редстоун.

Бумаги Levi Strauss & Co. подскочили в цене на 12,4%. Производитель джинсовой одежды завершил первый финансовый квартал с чистым убытком, однако показатели выручки и скорректированной прибыли оказались лучше прогнозов рынка.

Levi's также подтвердил прогноз роста выручки на текущий фингод в диапазоне 1-3% и улучшил прогноз скорректированной прибыли до $1,17-1,27 с $1,15-1,25 на акцию.

Стоимость акций Ford Motor Co. снизилась на 3,2%. Автопроизводитель заявил о намерении расширить линейку гибридных автомобилей в ответ на растущий спрос.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг упал на 530,16 пункта (1,35%) и составил 38596,98 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 64,28 пункта (1,23%) - до 5147,21 пункта.

Nasdaq Composite уменьшился на 228,38 пункта (1,4%) и составил 16049,08 пункта.