"КазМунайГаз" остановил разработку каспийских месторождений с "ЛУКОЙЛом" из-за санкций

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Реализация проекта с участием "ЛУКОЙЛа" по освоению месторождений Каламкас-море и Хазар в казахстанском секторе Каспия приостановлена, сообщил на видеоконференции с аналитиками председатель правления "КазМунайГаза" Асхат Хасенов.

"В прошлом году мы завершили этап проектирования по совместному проекту Каламкас море и Хазар, но с учетом введенных санкций на сегодняшний день дальнейшая реализация проекта приостановлена", - сказал он.

Месторождения расположены в казахстанском секторе Каспийского моря. Глубина залегания продуктивных горизонтов - на уровне 1,5-2 тыс. м ниже дна моря. Совокупные извлекаемые запасы оцениваются на уровне 48,5 млн тонн нефти и 19 млрд кубометров газа. Объем добычи (ожидаемый) - порядка 4 млн тонн в год (80 тыс. баррелей в сутки), полка добычи - не менее пяти лет. Первая нефть ожидается в конце 2029 года. По предварительной оценке, объем инвестиций должен был составить порядка $6,4 млрд.Участниками проекта совместного освоения месторождений Каламкас-море - Хазар -Ауэзов являются АО "НК "КазМунайГаз" (50%) и ПАО "ЛУКОЙЛ" (50%). Окончательное инвестиционное решение по проекту планировалось принять в 2025 году.

"ЛУКОЙЛ" работает в Казахстане с 1995 года, имеет доли в крупных нефтегазодобывающих проектах, таких как Карачаганак (13,5% в компании-операторе месторождения "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В."), Тенгиз (5% в операторе ТОО "Тенгизшевройл"), Кумколь (50% в АО "Тургай Петролеум"), а также участвует вместе с Казахстаном в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК, доля "ЛУКОЙЛа" - 12,5%). Американский Минфин 15 октября 2025 года ввел санкции против "ЛУКОЙЛа", выдав лицензию на сворачивание операций. При этом ряд международных проектов в Казахстане с участием "ЛУКОЙЛа" сразу были освобождены от санкций сроком до 14 октября 2027 года, в частности, проекты КТК ("Каспийский трубопроводный консорциум"), "ТенгизШевройл" и Карачаганак.