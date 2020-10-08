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"ЛУКОЙЛ" создаст СП с "Казмунайгазом" по проекту в казахском секторе Каспия

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Главы "ЛУКОЙЛа" и "Казмунайгаза" Вагит Алекперов и Алик Айдарбаев подписали соглашение по проекту "Аль-Фараби" (ранее участок "I-P-2") в казахстанском секторе Каспийского моря, сообщила российская компания.

Документ определяет права и обязанности "ЛУКОЙЛа" и "Казмунайгаза" при осуществлении деятельности будущего недропользователя проекта. Это следующий этап после заключения соглашения о принципах в июне 2019 года. После этого предполагается подписание контракта на разведку и добычу углеводородного сырья.

Соглашение вступит в силу после получения "Казмунайгазом" права недропользования и завершения планируемой сделки между компаниями по созданию совместного предприятия с распределением долей: "Казмунайгаз" – 50,01%, "ЛУКОЙЛ" – 49,99%.

"Сотрудничество ЛУКОЙЛ и КМГ является стратегическим. Компании являются партнерами в крупных проектах "Карачаганак", "Тенгиз", "Кумколь", а также в нефтетранспортном проекте "Каспийский трубопроводный консорциум". 1 апреля 2019 года между министерством энергетики Казахстана, КМГ и "ЛУКОЙЛ" был подписан контракт на разведку и добычу углеводородного сырья на морском участке "Женис", - напоминает "ЛУКОЙЛ".

Участок Аль-Фараби расположен в казахстанском секторе Каспийского моря. Глубина воды в пределах участка составляет 150-500 м, расстояние до берега – 100-130 км, площадь – свыше 6 тыс. кв. км. Акватория участка свободна ото льда в течение всего года.

ЛУКОЙЛ Казмунайгаз Каспийское море

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