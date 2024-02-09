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Сбербанк отметил замедление темпов роста корпоративных и розничных кредитов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Темпы роста розничного портфеля Сбербанка в январе продолжили замедляться: портфель потребкредитов снизился на 0,1% (снижение на 1,8% в декабре 2023 года), прирост ипотеки замедлился до 0,4% с 3,2% в предыдущем месяце, свидетельствуют результаты банка по РСБУ.

Розничный кредитный портфель вырос на 0,6% против 0,3% в декабре 2023 года, до 15,7 трлн рублей. Частным клиентам в январе было выдано 351 млрд рублей кредитов (661 млрд рублей в предыдущем месяце).

В январе выдачи ипотечных кредитов составили 151 млрд рублей (467 млрд рублей в декабре), потребкредитов – 188 млрд рублей (173 млрд рублей).

Портфель кредитных карт прибавил 3,6% за январь (1,2% в декабре прошлого года), а объем портфеля составил 1,7 трлн рублей.

"Мы отмечаем замедление корпоративного и розничного кредитования на фоне принятых ограничительных мер регулятора и высокого уровня процентных ставок в экономике. Тем не менее, рост доходных статей и высокая операционная эффективность бизнеса позволили достигнуть сильных результатов и удержать рентабельность капитала выше 20%", - заявил глава Сбербанка Герман Греф, чьи слова приводятся в релизе банка.

Корпоративный кредитный портфель на конец января составил 23,1 трлн рублей и снизился за месяц на 1,1% (-0,9% без учета валютной переоценки) на фоне сезонного замедления активности и роста процентных ставок. В декабре прошлого года прирост составил 1,2% (1% без учета валютной переоценки). За месяц корпоративным клиентам был выдан объем кредитов на сумму 1,2 трлн рублей (2,4 трлн рублей месяцем ранее).

Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности составила 2% на конец января.

Сбербанк
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