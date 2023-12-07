Греф ждет дальнейшего замедления потребительского кредитования

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Потребительское кредитование в ноябре продолжило замедляться, этот сегмент и дальше будет охлаждаться, заявил в эфире телеканала "Россия 24" президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Все, что касается потребкредитования, кредитных карт, по-моему, там все уже меры приняты, и мы видим существенное замедление кредитования - примерно на 21% в октябре снизились объемы кредитования потребительского. В ноябре еще данных нет пока, но мы видим тоже опять-таки дальнейшее снижение", - сказал он.

По его словам, решения Банка России отражаются на рынке с лагом в три-четыре месяца.

"Поэтому я думаю, что ближайшие месяцы мы будем видеть торможение еще, но мы будем надеяться видеть и быстрое замедление инфляции, которое в конечном итоге приведет к ослаблению регулирования и снижению ставок", - подчеркнул Греф.