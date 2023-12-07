Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Греф ждет дальнейшего замедления потребительского кредитования

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Потребительское кредитование в ноябре продолжило замедляться, этот сегмент и дальше будет охлаждаться, заявил в эфире телеканала "Россия 24" президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Все, что касается потребкредитования, кредитных карт, по-моему, там все уже меры приняты, и мы видим существенное замедление кредитования - примерно на 21% в октябре снизились объемы кредитования потребительского. В ноябре еще данных нет пока, но мы видим тоже опять-таки дальнейшее снижение", - сказал он.

По его словам, решения Банка России отражаются на рынке с лагом в три-четыре месяца.

"Поэтому я думаю, что ближайшие месяцы мы будем видеть торможение еще, но мы будем надеяться видеть и быстрое замедление инфляции, которое в конечном итоге приведет к ослаблению регулирования и снижению ставок", - подчеркнул Греф.

Герман Греф Сбербанк Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на нефть растут после падения накануне до минимумов с июля

Сбербанк в 2024 году планирует заработать больше, чем в 2023 году

В РФ прорабатывают вопрос об обнулении импортных пошлин на ряд видов курятины и яйца

В РФ прорабатывают вопрос об обнулении импортных пошлин на ряд видов курятины и яйца

Нефть Brent подешевела до $75,03 за баррель

Бюджет РФ получил от windfall tax 305 млрд руб.

Бюджет РФ получил от windfall tax 305 млрд руб.

Инфляция в РФ с 28 ноября по 4 декабря замедлилась до 0,12%

Минфин в 2023 году займет на внутреннем рынке до 68,3 млрд руб.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });