Сбербанк в мае нарастил корпоративные кредиты по РСБУ на 1,1%, розничные - на 2%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк в мае увеличил корпоративный кредитный портфель по РСБУ на 1,1% (+1,4% без учета валютной переоценки), розничный - на 2%, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Всего с начала года портфель розничных кредитов вырос на 5,4%, до 16,4 трлн рублей. Выдачи розничных кредитов в мае составили 689 млрд рублей. На ипотечные кредиты пришлось 278 млрд рублей, рост в мае составил 1,6% против 0,7% в апреле. Портфель потребительских кредитов в мае вырос на 1,5% (после роста на 1,3% в апреле), выдачи составили 319 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель с начала года вырос на 3,2%, до 24,1 трлн рублей. За май корпоративным клиентам было выдано 1,9 трлн рублей. Доля просроченной задолженности не изменилась и составила 2,1% на конец мая.

Средства физических лиц к концу мая составили 24,4 трлн рублей, увеличившись на 3,3% за месяц, или на 7,9% с начала года, на фоне притока средств клиентов на срочные депозиты.

Средства юридических лиц составили 11,4 трлн рублей, снизившись на 7,1% за месяц на фоне переноса установленного срока уплаты налогов с конца апреля на май 2024 года. С начала года средства юридических лиц выросли на 5,2%.