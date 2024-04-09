Сбербанк в I квартале увеличил чистую прибыль по РСБУ до 364 млрд рублей

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк в первом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 3,9% - до 364 млрд рублей по сравнению с 350,2 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении банка.

Чистая прибыль банка в марте выросла на 2,6% - до 128,5 млрд рублей по сравнению со 123,5 млрд рублей прибыли годом ранее.

Рентабельность капитала за январь-март текущего года составила 22%, в марте - 22,5%.

Новость дополняется