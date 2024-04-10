Ведомствам поручено найти "целевой уровень" цен на дизтопливо для АПК на 2024 год.

Также обсуждается отмена запрета использовать в производстве бензина монометиланилин

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российские ведомства проведут ретроспективный анализ цен на дизельное топливо во время посевной в сравнении с изменением стоимости зерна.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами последнего совещания по рынку нефтепродуктов у вице-премьера Александра Новака, Минэнерго, Минсельхозу и ФАС поручено проанализировать динамику изменения цен на дизтопливо за периоды весенних посевных работ 2021-2023 годов с учетом уровня инфляции, в том числе по сравнению с динамикой изменения цен на зерно для определения "целевого уровня" цен на дизтопливо для сельхозпроизводителей на 2024 год.

Вице-премьер поручил сравнить мелкооптовые цены на нефтепродукты с ценами вертикально-интегрированных компаний для выявления необоснованной маржинальности, возникающей при поставках топлива сельхозпроизводителям.

Также ведомства должны проанализировать ценообразование на компоненты для высокооктанового бензина для определения факторов необоснованного роста.

Кроме того, как сообщают источники на рынке, ведомства обсуждают возможность возврата к использованию в производстве бензина монометиланилина (ММА), которое было запрещено 8 лет назад. Сейчас в качестве высокооктановой присадки к бензину используется метил-трет-бутил-эфир (МТБЭ), возврат к ММА позволит сократить себестоимость топлива.

Нефтяные компании, по поручениям Новака, должны максимизировать поставки бензина и дизтоплива на внутренний рынок и биржу, обеспечивая приоритет по отношению к экспорту, а также минимизировать куплю-продажу нефтепродуктов на бирже друг у друга путем заключения прямых договоров по формуле цены, сложившейся на бирже.

СПбМТСБ совместно с ФАС рекомендовано проанализировать причины возникновения ажиотажного спроса на нефтепродукты на бирже и подготовить предложения по недопущению необоснованного роста цен и оптимизации торгов.

ФАС, Минэнерго и ФНС совместно с властями субъектов РФ поручено проанализировать причины роста цен в мелкооптовом сегменте выше инфляции в разрезе регионов, особенно в Сибирском федеральном округе.

Как сообщалось, очередное совещание по топливу у Новака запланировано на 10 апреля.

Биржевые цены на все виды нефтепродуктов снижаются несколько дней подряд. Собеседники "Интерфакса" отмечают, что одной из причин текущей коррекции стало повышение качества железнодорожных поставок топлива по стране.

Ранее в РЖД заявили, что железная дорога оперативно адаптировалась к изменению логистики доставки нефтяных грузов после введения запрета на экспорт отдельных видов топлива (с 1 марта до конца августа в России действует запрет на экспорт бензина). Замглавы РЖД Алексей Шило сообщал, что нефтепродукты подняты в 3-ю очередь приоритета временных правил перевозок. Согласно предоставленным Минэнерго параметрам, в месяц нужно будет обеспечивать транспортировку железной дорогой порядка 15 млн тонн нефтепродуктов.