Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Уолл-стрит закрылась в минусе, Nasdaq потерял 1,8%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали корпоративные новости и статданные.

Розничные продажи в США в марте выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило в понедельник министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%, по данным Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали подъема на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в феврале розничные продажи увеличились на 0,9%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.

Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, вырос в апреле на 6,6 пункта, до минус 14,3 пункта, согласно опубликованным в понедельник данным. Опрошенные The Wall Street Journal эксперты в среднем ожидали повышения индикатора активности в промышленном секторе штата до минус 10 пунктов.

Капитализация Tesla снизилась на 5,6% по итогам сессии в понедельник после сообщения Electrek со ссылкой на внутренние коммуникации компании о ее планах сократить более 10% штата.

Цена бумаг Apple Inc. уменьшилась на 2,2%. В первом квартале компания уступила звание крупнейшего поставщика смартфонов в мире южнокорейской Samsung, по данным International Data Corporation (IDC).

Salesforce Inc. сократила рыночную стоимость на 7,3%. Поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами находится на продвинутой стадии переговоров о покупке разработчика программного обеспечения для управления данными Informatica Inc., который оценивается более чем в $11 млрд, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Акции Informatica подешевели на 6,5%.

Котировки акций производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc. понизились на 0,5%, до $48,24, хотя BofA Global Research улучшила рекомендацию для них до "покупать" с "нейтральной", прогнозную цену - до $60 с $55.

Adobe Inc. сообщила, что в этом году внедрит в видеоредактор Premier Pro новые инструменты на основе искусственного интеллекта (ИИ). Ее капитализация уменьшилась на 0,8%.

Акции Goldman Sachs Group подорожали на 2,9%. В первом квартале банк получил чистую прибыль и выручку заметно выше прогнозов рынка.

Бумаги крупнейшего в США арендодателя в сфере больниц Medical Properties Trust подскочили в цене на 18,8% на новостях о продаже им долей в пяти больницах в штате Юта новому совместному предприятию за $886 млн.

Капитализация Charles Schwab Corp. выросла на 1,7%. Компания из сферы финансовых и брокерских услуг в первом квартале сократила чистую прибыль на 15%, но скорректированный показатель и выручка превысили прогнозы.

Производитель силовых и телекоммуникационных кабелей Encore Wire Corp. прибавил 11,6% рыночной стоимости на новостях о его покупке итальянской компанией Prysmian за $4,2 млрд.

Котировки бумаг поставщика решений и услуг в сфере безопасности продукции и предприятий UL Solutions повысились на 0,2% во второй день торгов ими на Нью-Йоркской фондовой бирже. В пятницу они подорожали на 21,5%. В рамках IPO на $964 млн компанию оценили в $5,6 млрд.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,65% и составил 37735,11 пункта. Индекс снижается уже шесть сессий подряд - максимум за последние десять месяцев.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,2% - до 5061,82 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,79% и составил 15885,02 пункта.

США Dow Jones Nasdaq S&P 500
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Индекс Tiger позволяет спрогнозировать ускорение роста мировой экономики в 2024 году

Бренд Jetour рассчитывает продать в России до 50 тысяч машин в 2024 году

Мосбиржа проводит дискретный аукцион для акций "СПБ биржи" из-за роста цены

Мосбиржа проводит дискретный аукцион для акций "СПБ биржи" из-за роста цены

Royal Flight хочет привлечь новых акционеров для возобновления полетов

"Автотор" понизил прогноз производства на 2024 год до 80-100 тысяч автомобилей

Tesla сократит более 10% персонала

Tesla сократит более 10% персонала

Brent подешевела до $89,71 за баррель

Власти Китая требуют от операторов связи не использовать иностранные чипы

Власти Китая требуют от операторов связи не использовать иностранные чипы

"Русал" не ждет последствий для поставок из-за новых санкций

Опрошенные WSJ аналитики снизили оценку вероятности рецессии в США до минимума за 2 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });