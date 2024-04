Уолл-стрит закрылась в минусе, Nasdaq потерял 1,8%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали корпоративные новости и статданные.

Розничные продажи в США в марте выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило в понедельник министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%, по данным Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали подъема на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в феврале розничные продажи увеличились на 0,9%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.

Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, вырос в апреле на 6,6 пункта, до минус 14,3 пункта, согласно опубликованным в понедельник данным. Опрошенные The Wall Street Journal эксперты в среднем ожидали повышения индикатора активности в промышленном секторе штата до минус 10 пунктов.

Капитализация Tesla снизилась на 5,6% по итогам сессии в понедельник после сообщения Electrek со ссылкой на внутренние коммуникации компании о ее планах сократить более 10% штата.

Цена бумаг Apple Inc. уменьшилась на 2,2%. В первом квартале компания уступила звание крупнейшего поставщика смартфонов в мире южнокорейской Samsung, по данным International Data Corporation (IDC).

Salesforce Inc. сократила рыночную стоимость на 7,3%. Поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами находится на продвинутой стадии переговоров о покупке разработчика программного обеспечения для управления данными Informatica Inc., который оценивается более чем в $11 млрд, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Акции Informatica подешевели на 6,5%.

Котировки акций производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc. понизились на 0,5%, до $48,24, хотя BofA Global Research улучшила рекомендацию для них до "покупать" с "нейтральной", прогнозную цену - до $60 с $55.

Adobe Inc. сообщила, что в этом году внедрит в видеоредактор Premier Pro новые инструменты на основе искусственного интеллекта (ИИ). Ее капитализация уменьшилась на 0,8%.

Акции Goldman Sachs Group подорожали на 2,9%. В первом квартале банк получил чистую прибыль и выручку заметно выше прогнозов рынка.

Бумаги крупнейшего в США арендодателя в сфере больниц Medical Properties Trust подскочили в цене на 18,8% на новостях о продаже им долей в пяти больницах в штате Юта новому совместному предприятию за $886 млн.

Капитализация Charles Schwab Corp. выросла на 1,7%. Компания из сферы финансовых и брокерских услуг в первом квартале сократила чистую прибыль на 15%, но скорректированный показатель и выручка превысили прогнозы.

Производитель силовых и телекоммуникационных кабелей Encore Wire Corp. прибавил 11,6% рыночной стоимости на новостях о его покупке итальянской компанией Prysmian за $4,2 млрд.

Котировки бумаг поставщика решений и услуг в сфере безопасности продукции и предприятий UL Solutions повысились на 0,2% во второй день торгов ими на Нью-Йоркской фондовой бирже. В пятницу они подорожали на 21,5%. В рамках IPO на $964 млн компанию оценили в $5,6 млрд.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,65% и составил 37735,11 пункта. Индекс снижается уже шесть сессий подряд - максимум за последние десять месяцев.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,2% - до 5061,82 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,79% и составил 15885,02 пункта.