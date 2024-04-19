Акционеры МКАО "Хэдхантер" 24 мая проголосуют за новую редакцию устава

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров МКАО "Хэдхантер" пройдет 24 мая, сообщила компания.

На собрании акционеры могут утвердить устав компании, который будет содержать изменения для соответствия требованиям к публичным компаниям. Еще один вопрос повестки также связан с утверждением устава, в рамках которого появится указание на публичный статус общества.

Кроме того, акционерам предстоит утвердить увеличение уставного капитала путем допэмиссии по открытой подписке.

Среди других вопросов - избрание совета директоров и утверждение рекомендации совета директоров о невыплате дивидендов за 2023 год. Ранее гендиректор HeadHunter Дмитрий Сергиенков сообщал, что 2024 год "должен ознаменоваться получением нового листинга для нашей компании на "Московской бирже" и созданием условий для возобновления дивидендных выплат".

МКАО сообщало, что рассчитывает получить листинг на "Мосбирже" в III квартале 2024 года. Листинг на московской площадке должен обеспечить акционерам уровень ликвидности, который в настоящее время не может быть достигнут ценными бумагами в связи с регуляторными ограничениями, сообщала компания.

МКАО "Хэдхантер" - новая материнская компания группы HeadHunter. Она была образована в 2023 году в рамках процесса по смене корпоративной структуры группы.

Компания провела допэмиссию, по итогам которой разместила 36 млн 793 тыс. 828 акций в рамках оферты на обмен акций кипрской HeadHunter Group PLC на бумаги МКАО в соотношении 1:1.

В начале апреля у МКАО изменился состав акционеров. Так, Основатель разработчика ПО Balance Platform стал косвенным владельцем 10,3% МКАО "Хэдхантер". Еще 7,99% МКАО "Хэдхантер" приобрело ООО "Новые Проекты" Одиссея Гаврилова. Юрлицо было зарегистрировано в октябре прошлого года, при этом Гаврилов является его владельцем с 14 марта 2024 года.

Другим владельцем 12,71% МКАО "Хэдхантер" стала кипрская Ajax Private Limited. Кроме того, из сообщений МКАО следовало, что у компании появилось еще три прямых совладельца, а также один косвенный. Распределение долей, как и названия инвесторов, не раскрывались.

Изначально по итогам первого этапа редомициляции МКАО получило 72,7% акционерного капитала Headhunter Group PLC (73,2% без учета казначейских акций). В марте акционеры кипрской компании одобрили ее редомициляцию в САР в Калининградской области.

В отчете HeadHunter Group PLC, опубликованном в апреле 2023 года, говорилось, что крупнейшим акционером HH с долей 22,8% являлась Kismet Group Ивана Таврина, 9,3% было у Elbrus Capital.