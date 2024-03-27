Акционеры HeadHunter Group Plc одобрили редомициляцию с Кипра в САР Калининграда

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Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Акционеры кипрской HeadHunter Group Plc (HH) на годовом собрании в среду одобрили редомициляцию компании в специальный административный район (САР) в Калининградской области, говорится в ее пресс-релизе.

В прошлом году HH инициировала смену корпоративной структуры, в рамках процесса в калининградском САР было зарегистрировано МКАО "Хэдхантер" - новая материнская компания группы HeadHunter. Тогда же сообщалось, что Headhunter Group PLC также планируется редомицилировать в РФ.

По итогам первого этапа редомициляции МКАО получило 72,7% акционерного капитала кипрской Headhunter Group PLC (73,2% без учета казначейских акций, находящихся во владении компании).

Кроме того, в рамках ГОСА акционеры HH переизбрали в совет пять директоров. Так, основатель и старший партнер Elbrus Capital Дмитрий Крюков, партнер Elbrus Capital Валентин Машков, управляющий партнер Kismet Capital Group Светлана Ушакова и бывший член совета директоров TCS Group Holding Сергей Арсеньев переизбраны в качестве неисполнительных директоров. При этом CEO HH Дмитрий Сергиенков, который по решению совета директоров вошел в совет с 4 марта, был переизбран в качестве исполнительного директора.

В совет директоров HH также входят основатель ЦИАН Максим Мельников, независимые директора Дуглас Гарднер и Ольга Филатова.

В отчете 20-F HeadHunter Group PLC, опубликованном в апреле 2023 года, говорилось, что крупнейшим акционером HH с долей 22,8% являлась Kismet Group Ивана Таврина, 9,3% - у Elbrus Capital.