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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

HeadHunter в I квартале нарастил выручку на 55,4%, до 8,6 млрд рублей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Выручка рекрутингового сервиса HeadHunter (HH) в первом квартале 2024 года увеличилась на 55,4% - до 8,6 млрд рублей, сообщила компания. На Россию приходится 7,9 млрд рублей выручки группы.

Динамику доходов в HH связывают с ростом средней выручки на клиента (ARPC) на фоне сохраняющегося высокого спроса и повышенной конкуренции за соискателей, а также с увеличением количества платящих клиентов.

В частности, количество платящих клиентов выросло на 17,6% - до 319,1 тысячи. Из них клиенты в сегменте крупного бизнеса - 14,2 тысячи (рост на 9,4%), в сегменте МСБ - 278,3 тысячи (рост на 17,3%).

Показатель ARPC в сегменте крупного бизнеса увеличился на 41,6% - до 207,2 тыс. рублей, в сегменте МСБ - на 29,3%, до 16,4 тыс. рублей.

Доходы от крупных клиентов достигли почти 3 млрд рублей (рост год к году на 54,9%), от малого и среднего бизнеса - 4,6 млрд рублей (рост на 51,7%).

Скорректированная EBITDA HH в отчетном периоде увеличилась на 65,2% - до 5 млрд рублей. Рентабельность скорректированной EBITDA составила 58,3% против 54,9% в I квартале 2023 года. Динамика связана с более низким темпом роста затрат по сравнению с темпами роста выручки.

В отчетном периоде операционные затраты и расходы (без учета износа и амортизации) выросли на 38,8% и составили 3,7 млрд рублей.

В том числе, расходы на персонал увеличились на 23% - до 1,9 млрд рублей, маркетинговые расходы - на 86% - до 1,2 млрд рублей.

Скорректированная чистая прибыль группы выросла в 2,3 раза - до 5 млрд рублей.

Объем чистых денежных средств HH на 31 марта составил 24,9 млрд рублей против 19,5 млрд рублей на 31 декабря 2023 года, преимущественно в связи с ростом чистого денежного потока от операционной деятельности.

В сообщении компании также говорится, что 14 мая группа досрочно погасила кредит в 2,85 млрд рублей, включая проценты к уплате.

Кроме того, компания продолжает работу по реорганизации корпоративной структуры группы и сохраняет ожидания по старту торгов новой холдинговой компании HH - МКАО "Хэдхантер" - в III квартале 2024 года.

HeadHunter Хэдхантер
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