HeadHunter столкнулся с трудностями при закрытии расчетов за "Зарплата.ру"

Деньги возвращаются из-за комплаенса

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - HeadHunter (HH) не может перечислить последний транш в рамках расчетов за покупку сервиса "Зарплата.ру".

В пояснениях к бухгалтерскому отчету ООО "Хэдхантер" говорится, что в марте ООО "Хэдхантер" дважды перечисляло денежные средства по договору приобретения "Зарплата.ру", "но в связи с санкционными ограничениями в банках суммы оплаты возвращались на расчетный счет общества".

Платеж является последним траншем по сделке. Компания резюмирует, что обязательство по выплате не может быть исполнено по независящим от нее причинам.

В пресс-службе HH от комментариев отказались и не раскрыли сумму последнего транша.

HH приобрела 100% "Зарплата.ру" (управляет платформой по поиску работы и персонала Zarplata.ru) в декабре 2020 года у Hearst Shkulev Digital Regional Network B.V. Сразу за актив было выплачено 3,1 млрд рублей, совокупный отложенный платеж составлял 0,4 млрд рублей.

В 2023 году выручка ООО "Зарплата.ру" выросла на 12,8% до 880,4 млн рублей, чистая прибыль составила 235 млн рублей против убытка в 69,9 млн рублей за 2022 год.