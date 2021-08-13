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"Газпром" решил, что в Лахте "будущее наступило"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" во втором квартале зарегистрировало несколько новых товарных знаков в Российской Федерации - все они касаются небоскреба "Лахта Центр", сообщается в квартальном отчете компании.

Знаки охватывают графические символы (в частности, стилизованное изображение башни сверху, напоминающее цветок, различные варианты изображения комплекса), словесные наименования (просто "Лахта", и варианты - "Лахтацентр", "Лахта центр").

Среди них несколько сочетаний логотипа-"розетки" со слоганами "Поверь в мечту", "Время, вперед!" и "Будущее наступило". А также ТЗ по отдельным возможным направлениям деятельности, связанным с деятельностью общественно-делового центра: Lakhta View, Lakhta Sun, Lakhta Trip.

"Лахта Центр" - многофункциональный общественно-деловой комплекс в Санкт-Петербурге, расположенный на площади более 13 га, его ядром станет штаб-квартира группы "Газпром". 87-этажная башня "Лахта Центра" является самым высоким зданием Европы.

В начале августа "Газпром" зарегистрировал в налоговом органе новую редакцию своего устава, где местонахождением компании указан Петербург.

Поэтапный переезд группы "Газпром" из Москвы начался десять лет назад с "Газпром нефти", которая не только зарегистрировалась там, но и перевела головной офис. Затем началось поэтапное перебазирование подразделений головной компании и других дочерних компаний группы.

Газпром Лахта-центр Петербург

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