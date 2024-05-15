Amazon вложит 7,8 млрд евро в развитие облачной инфраструктуры в ФРГ до конца 2040 года

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. объявил, что намерен инвестировать 7,8 млрд евро до 2040 года включительно в развитие облачной инфраструктуры в Германии.

Amazon Web Services (AWS), облачное подразделение Amazon, планирует запустить центр обработки данных в федеральной земле Бранденбург к концу 2025 года.

"Ожидается, что долгосрочные инвестиции AWS создадут волновой эффект в местном "облачном" сообществе за счет стимулирования роста производительности, цифровой трансформации бизнеса и расширения возможностей партнерской сети AWS", - отмечают в компании.

Вклад этих инвестиций в ВВП Германии в период до конца 2040 года, как ожидается, составит порядка 17,2 млрд евро.

Кроме того, реализация проектов AWS будет способствовать ежегодному созданию в среднем 2,8 тыс. рабочих мест в Германии, в том числе в строительстве, инженерной и телекоммуникационной сферах, говорится в сообщении.

Помимо этого, компании потребуется привлечение высококвалифицированных сотрудников для управления дата-центрами, что также создаст рабочие места.

С начала 2024 года капитализация Amazon.com выросла на 22%.